運動30分鐘累積600萬次改變！ 5萬會員健身房為台灣打造最持久全民運動力

慶祝第600萬運動人次誕生，可爾姿執行長林宏遠（右）走進門店，為會員王小姐（中）獻上驚喜祝賀。（圖／台灣可爾姿提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／綜合報導】當健身房熱潮起起落落時，女性專屬健身品牌Curves可爾姿，卻用一個簡單但驚人的數字，寫下屬於台灣的全民運動里程碑—2025年度全台會員累積的總運動人次正式突破600萬！

可爾姿第600萬運動人次會員王小姐，最初因擔心肌肉流失而運動，現在已把運動當成生活最重要的事。（圖／台灣可爾姿提供）

為慶祝第600萬運動人次的誕生，可爾姿總部特別走進門店，為這位「只是照常來運動」的會員獻上驚喜祝賀。對她而言，這一天和過去三、四年來的每一天一樣，下班後的第一站，就是走進可爾姿報到。「我真的嚇了一跳，完全沒有想到！」會員王小姐笑著回憶當下的心情：「我只是來運動而已，怎麼會這麼幸運！」這份「意外」，卻正是可爾姿600萬運動人次背後最真實的日常寫照。

廣告 廣告

5.4萬名會員，為何能累積600萬驚人運動人次？答案不在於運動一次多激烈，而在於「能不能一直運動」。根據可爾姿營運18年的大數據，全台約5.4萬名女性會員，透過30分鐘環狀運動，穩定完成肌力、有氧與伸展訓練，讓運動不再是需要排出一整天，也不是承擔心理壓力的任務，而是可以被放進生活節奏中的日常選項。這樣的設計，也正是600萬人次能被一點一滴累積出來的關鍵。

可爾姿透過高效、安全、省時，並可長期維持的30分鐘環狀運動模式，成功在台灣推動全民運動，締造會員累積600萬運動人次。（圖／台灣可爾姿提供）

「如果一天沒來運動，我就覺得好像少了什麼。」成為第600萬運動人次的會員王小姐，這樣形容現在的自己。從最初意識到年齡增長、肌肉逐漸流失，到後來把運動放在生活中「最重要的位置」，她不追求一次到位，只要求「每一次比上一次好一點」。

會員王小姐也提到，讓自己願意持續運動的原因，除了專業的器材及課程，更獨特的是人!「在這裡會被記得和關心」她說：「大家會問你最近怎麼沒來、彼此分享運動的進步，退步了也有人跟你說沒關係，再一起努力。」對她而言，可爾姿不只是健身房，更像「另一個家」。這份社群凝聚力，正是可爾姿長期被會員選擇、也是與大型連鎖健身房形成差異的核心吸引力—安心的純女性空間、隨時在場的教練陪伴、以及能彼此支持的運動同伴，讓運動從「一個人的意志力」，轉變為「一群人的日常習慣」。

Curves可爾姿台灣區執行長林宏遠表示：「每幫助一位會員建立規律運動，都是在為社會減輕一分長期健康風險與照護壓力。」面對台灣高齡化、不健康餘命延長的結構性挑戰，可爾姿選擇從運動習慣下手，透過高效率、可長期維持的運動模式，成為社區中穩定的健康支持系統。600 萬人次不只是數字的累積，更是無數次會員堆疊出的信任與改變。而這也正是可爾姿持續在台灣推動全民運動、讓健康真正走進生活的最好證明。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！