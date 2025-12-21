運動8週讓內臟穿上防彈衣！醫：身體內建最強修復系統

2025年刊登於《Nature》期刊的最新研究發現，持續8周的耐力訓練，能有效改善脂肪肝、降低腸道發炎、延緩心臟老化，並促進全身細胞修復。王思恒醫師形容，這等於替肝臟、腸道、心臟等器官穿上「防彈衣」。

持續8周的耐力訓練，能有效改善脂肪肝、降低腸道發炎、延緩心臟老化，並促進全身細胞修復。（示意圖／Pixabay）

復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文表示，許多人習慣靠保肝丸護肝、吃益生菌顧腸，但人體其實早已建置一套最強大的修復系統，關鍵就在於規律運動。他引述該研究指出，運動能精準調節體內分子，直接對抗4大健康殺手。

在脂肪肝方面，研究發現運動能改變肝臟的「蛋白質乙醯化」與脂質代謝路徑。王思恒解釋，這就像幫肝臟內的粒線體進行軟體升級，大幅提升代謝脂肪的效率，從源頭預防非酒精性脂肪肝的形成。

在脂肪肝方面，研究發現運動能改變肝臟的「蛋白質乙醯化」與脂質代謝路徑。（示意圖／Pixabay）

腸道健康同樣獲得顯著改善。研究顯示，運動能調節小腸內的基因表現，降低與發炎性腸道疾病相關的遺傳風險因子。運動後腸道內的發炎訊號，例如細胞激素會明顯下降，王思恒比喻這如同幫過熱發炎的腸道澆了一盆冷水，使腸道屏障更加健康。

心血管系統方面，研究發現運動能調節心臟細胞的連結方式與細胞外基質，防止心臟組織因老化或壓力而硬化、纖維化，讓心血管維持彈性與年輕狀態。王思恒強調，運動不只讓心臟跳動更有力，更具備抗老功效。

心血管系統方面，研究發現運動能調節心臟細胞的連結方式與細胞外基質。（示意圖／Pixabay）

此外，研究觀察到運動後全身多種組織會大量產生熱休克蛋白，這群蛋白如同細胞內的維修小隊，負責保護細胞、修補受損蛋白質。這也解釋了為何規律運動者受傷後復原速度較快。

王思恒曾指出，長跑、騎長途單車這類低至中強度的運動都屬於持續耐力訓練，特色是慢慢跑、慢慢騎，但持續時間較長，最適合運動新手入門，也是最安全的選擇。他強調，這篇研究凸顯運動的價值不僅在於練出腹肌或馬甲線，更能為內臟器官提供保護，從預防脂肪肝、安撫發炎腸道到修補全身細胞，都是揮汗運動時身體默默獲得的健康大禮。

