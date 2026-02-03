運動i台灣 基隆獲特優殊榮

市府持續推動全民運動，獲「一一四年運動ｉ台灣二點零計畫」特優縣市。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

市府持續推動全民運動，獲全民運動署「一一四年運動ｉ台灣二點零計畫」特優縣市，日前由署長房瑞文頒發獎項。

教育處副處長楊永芬表示，去年度運動ｉ台灣二點零計畫結合中央補助資源，累計投入近一千八百萬元，舉辦近六百場運動活動與課程，實際參與人數達三萬六千人次，涵蓋競賽、健走、體驗營及研習等多元形式，且涵跨各族群，市民響應熱烈。市府對於原住民族群亦規劃結合傳統文化與現代運動的活動，包括傳統射箭、慢速壘球、槌球及富有文化特色的原住民族運動會。

廣告 廣告

在推廣身心障礙者運動方面，市府致力打造友善無障礙環境，辦理身心障礙綜合運動會、自行車及地板冰壺研習營、水上全適能ＳＵＰ獨木舟嘉年華等活動，鼓勵更多身心障礙者參與運動、發掘身體潛能。至於老少兼備的全民健走活動則擴大至七個行政區舉辦，規劃具在地特色的路線，讓市民欣賞各區的風光與人文景致。一一三年起首辦的基隆城市馬拉松，去年報名人數更從三千人增至四千人，顯見城市運動風氣茁壯。

市長謝國樑感謝運動部的肯定，強調今年度計畫除延續熱門活動外，將持續配合中央推行規律運動政策，大幅提升常態性課程數量，預計舉辦許多內容豐富的課程，藉由定期舉辦運動課程讓市民增加運動機會，落實規律運動精神。未來市府也會持續深化與中央的合作，爭取經費與資源優化運動場域設施，並依市民需求滾動調整課程內容與推廣策略，持續增加規律運動人口，逐步實現健康城市、永續基隆的發展目標。