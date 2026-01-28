運動i臺灣2.0成果亮眼 全年逾3.5萬場、250萬人次參與

全民運動署長房瑞文表示，體育運動的發展除中央政府持續投入資源外，更有賴地方政府與民間力量的長期推動與共同參與。(記者蘇瑞雯拍攝)

為肯定地方政府推動全民運動的成果，運動部全民運動署今天（28日）舉辦「運動i臺灣2.0計畫114年特優縣市頒獎典禮」，由全民運動署長房瑞文主持，頒發10個績效特優縣市獎牌及8位績優助理獎狀，表揚各縣市在推展全民運動上的卓越表現，以及第一線業務同仁的優良服務績效。

全民運動署長房瑞文表示，體育運動的發展除中央政府持續投入資源外，更有賴地方政府與民間力量的長期推動與共同參與。根據運動部114年運動現況調查，國人7333規律運動人口比例已達35.6%，是從103年以來最高。「114年運動i臺灣2.0計畫」全年共辦理約3萬5,000場次運動活動，累計參與人次達250萬，成果相當豐碩，目前正積極研擬116年至121年計畫，預計將於今年6月對外公布實施內容。

運動部說明，各縣市推動全民運動成果亮眼，新北市政府的運動i臺灣活動涵蓋全市各行政區，並開設女性、一般民眾及身心障礙者巡迴課程，提升市民運動參與，打造健康城市；臺北市政府整合產官學資源，結合特色運動場館整建及U-Sport機制，營造優質運動環境；桃園市政府融合競技、休閒與趣味元素，發展馬拉松、水域及自行車等特色活動，落實運動場域可近性目標。

本次榮獲特優縣市獎項者，包括新北市、臺北市、桃園市、宜蘭縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市、新竹市及嘉義市等10縣市；獲選優秀縣市助理者，分別為段維元、洪裕程、謝瓊慧、吳庭安、范育綸、郭保瑩、黃聖軒及宋婉竹等8名。

運動部強調，未來將持續協助地方完善運動環境、縮短城鄉運動資源差距，提升全民運動參與比例，「運動i臺灣2.0計畫」也將進行轉型，透過中央政策引導與地方政府積極參與，推動全新中長程計畫，讓全民運動更深度融入國人生活日常。

