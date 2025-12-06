運勢大逆轉！3大星座準備起飛 財富擋不住

3星座的運勢將迎來驚天大逆轉。（示意圖／東森新聞）





又到了歲末年終，許多人回顧2025年辛苦奔波了一整年。不過，別急著心酸。隨著12月的到來，《搜狐網》點名3星座的運勢將迎來驚天大逆轉。在太陽、木星和金星等星象的共同助力下，之前卡住的、欠下的，這個月將全部還清。

3星座運勢逆轉

白羊座

對於衝勁十足卻飽受壓抑的白羊座來說，2025年簡直是充滿障礙的一年，想做的項目被壓著、想跳的槽沒機會、想談的戀愛遇不到對的人，那種「油門踩到底卻跑不起來」的無力感，讓白羊座受盡委屈。12月白羊座遇到機會別想太多，你們的行動力將可能換成真金白銀。

12月白羊座遇到機會別想太多。（示意圖／翻攝自pexels）

巨蟹座

巨蟹座今年是不是操心太多卻不被理解？你們為家人朋友工作付出無數，卻常被當作理所應當，甚至被同事推活、被家人當作靠山，得不到一句謝謝。

12月開始，巨蟹座的付出開始得到了實質的回報。巨蟹座別再一味付出，要學著開口表達需求。現在輪到別人對你好了。年底花點錢好好犒賞自己，買件想買很久的東西，好運需要儀式感來啟動。有人向你道歉或示好，接受就是給自己開運。

射手座

對熱愛自由的射手座來說，2025年處處都是牢籠，工作不喜歡不敢辭、關係不滿意不敢斷，內心明明有一萬個想法，卻被現實逼著妥協。那種「想飛飛不起來」的憋悶，讓射手座體驗得太深了。

12月射手座適合做決定，尤其是那些糾結很久的事，無論是跳槽、創業、分手或告白，想做就做，這個月的勇氣會帶來好結果。年底出去旅行一趟，換個環境能啟動新運勢。有人找你合作別急著拒絕，貴人可能就在門口等你。

對熱愛自由的射手座來說，2025年處處都是牢籠。（示意圖／翻攝自pixabay）

