運勢大逆轉！3大星座準備起飛 財富擋不住
又到了歲末年終，許多人回顧2025年辛苦奔波了一整年。不過，別急著心酸。隨著12月的到來，《搜狐網》點名3星座的運勢將迎來驚天大逆轉。在太陽、木星和金星等星象的共同助力下，之前卡住的、欠下的，這個月將全部還清。
3星座運勢逆轉
白羊座
對於衝勁十足卻飽受壓抑的白羊座來說，2025年簡直是充滿障礙的一年，想做的項目被壓著、想跳的槽沒機會、想談的戀愛遇不到對的人，那種「油門踩到底卻跑不起來」的無力感，讓白羊座受盡委屈。12月白羊座遇到機會別想太多，你們的行動力將可能換成真金白銀。
巨蟹座
巨蟹座今年是不是操心太多卻不被理解？你們為家人朋友工作付出無數，卻常被當作理所應當，甚至被同事推活、被家人當作靠山，得不到一句謝謝。
12月開始，巨蟹座的付出開始得到了實質的回報。巨蟹座別再一味付出，要學著開口表達需求。現在輪到別人對你好了。年底花點錢好好犒賞自己，買件想買很久的東西，好運需要儀式感來啟動。有人向你道歉或示好，接受就是給自己開運。
射手座
對熱愛自由的射手座來說，2025年處處都是牢籠，工作不喜歡不敢辭、關係不滿意不敢斷，內心明明有一萬個想法，卻被現實逼著妥協。那種「想飛飛不起來」的憋悶，讓射手座體驗得太深了。
12月射手座適合做決定，尤其是那些糾結很久的事，無論是跳槽、創業、分手或告白，想做就做，這個月的勇氣會帶來好結果。年底出去旅行一趟，換個環境能啟動新運勢。有人找你合作別急著拒絕，貴人可能就在門口等你。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
更多東森新聞報導
冬至巧遇天赦日！命理師示警「收一波人走」給破解法
財運大爆發！5生肖、5星座 年底數錢數不完
再熬一週迎重大轉運！3星座事業+財運同步爆發
其他人也在看
12／7迎大雪！「5星座、5生肖」財運特旺 抓準時機錢包鼓起來
今年12月7日迎接二十四節氣的大雪！小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」大雪這半個月財運特別旺，抓住時機，錢財自然跟著來。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
12月生肖運勢出爐！屬虎財運狂飆 屬豬當心全月遭殃
時序邁入2025年的最後一個月，12月成為回顧一年、為新年奠基的重要轉折點！命理專欄「十二生肖運勢」列出了12生肖在這段期間將迎來各自的機遇與挑戰，其中生肖兔將迎來桃花旺月，單身者有機會遇見心動對象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
12星座最新一周運勢曝 金牛財運改善、天蠍將提升收入
●牡羊座本周牡羊座的目標將變得更為明朗，尤其在學習、證照、旅行、課程規劃上更有效率，容易收到好消息或邀約。工作方面，比起細節，牡羊座更想追求成長與突破。感情上，牡羊座渴望真誠交流，玩曖昧的人會讓牡羊座退卻。●金牛座本周的海王星順行將讓金牛座重新看清友情、人...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發起對話
【土象星座運勢】12/5 摩羯座留心職場小人、金牛座能賺能花、處女座避免他人出錯
★摩羯座：工作忙碌，魔鬼藏在細節裡。留心職場小人帶來混亂，宜守口如瓶。 ★金牛座：能賺能花，享受生活。留心利益衝突，也可能有人想要佔你的便宜。 ★處女座：強迫性的改變將發生在職涯，任重道遠。事必躬親，避免他人出錯。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
分手後才知道愛！這3個星座男「擁有時不珍惜，失去才崩潰」
有些星座男在感情裡總是不夠珍惜，明明有人陪伴在身邊卻當成理所當然，真正分開後才發現誰對自己最好。以下3個星座被認為最容易「分手後才深陷後悔」，不少人看完都忍不住點頭。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桌球／中國球迷噓爆吼「支持日本的死」！張本智和贏球1手勢氣炸中國人
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近來風波逐漸擴大，如今甚至延燒到體育界，日本華裔桌球運動員張本智和近日在中國成都舉行的「桌球混合團體世界盃」出賽時，遭中國球迷大吼「支持日本人的死」，張本智和贏球後將手放在耳朵邊，比出「大聲點」的手勢回應現場中國球迷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 35
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 37
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 81
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 97
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 16 小時前 ・ 9
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 169
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 361
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 191
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 11
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 494
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 天前 ・ 8