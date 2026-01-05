運勢差很大！虎、豬投資要小心 3生肖事業、財運全面開掛

實習記者藍子瑄／台北報導

命理學家雨揚老師指出，1/4至1/10運勢呈現「強弱分明」，其中龍、猴、狗名列本週好運前三名。（示意圖／Pexels）

本週運勢誰最旺？把握關鍵時機，運氣就能往上走。命理學家雨揚老師指出，1/4至1/10運勢呈現「強弱分明」，其中龍、猴、狗名列本週好運前三名，不論事業、愛情或財運都有亮眼表現；相對來說，也有生肖需要放慢腳步、守住基本盤，避免因一時衝動而失分。

至於運勢較平的生肖，雨揚老師提醒，本週重點在「穩」。部分生肖容易被瑣事拖慢進度，或在金錢上出現額外支出，建議先顧好日常節奏，避免衝動投資與情緒性消費；感情方面則要多留意溝通與陪伴，別讓小誤會累積成壓力。

以下為12生肖本週（1/4至1/10）重點整理：

鼠

本週事業進度容易被瑣碎細節拖慢，臨時狀況偏多，讓你覺得效率不如預期。不過只要按部就班處理、不急著求快，反而能避免因心急而出錯。感情方面互動偏冷，單身者明明想靠近卻遲遲不敢開口；有伴者可能因忙碌而忽略對方感受，建議主動關心，別讓小裂痕擴大。財運表現普通，支出項目零散，人情往來、生活雜費偏多，記得控管日常花費，守住現金流是關鍵。

牛

工作壓力較大，容易被規範、文件或流程牽制，進度推動不如理想。本週適合低調行事，先把分內工作完成，比急著表現更有利。感情運勢相對亮眼，單身者有機會遇到溫和體貼、願意傾聽的對象；有伴者互動升溫，適合談未來規劃。財運穩健，適合處理保險、合約或長期理財安排，雖有小額支出，但多屬必要開銷。

虎

本週在人際互動上需多留意，容易因立場不同或溝通方式產生摩擦。建議避免單打獨鬥，多傾聽他人意見，配合團隊節奏反而能讓事情順利推進。感情進展較慢，單身者有好感卻難快速升溫；有伴者因忙碌而交流減少，需主動維持關係溫度。財運偏弱，易有預期外的支出，本週不宜投資、簽約或做重大金錢決定。

兔

事業運走高，外務、出差或臨時任務增加，雖然忙碌奔波，但努力容易被看見，為後續發展鋪路。感情方面較為疏離，單身者容易感到孤單卻提不起勁社交；有伴者各自忙碌，建議主動表達關心，別冷處理。財運平穩，收入與支出大致持平，本週適合保守理財，避免情緒性消費。

龍（好運前三）

本週事業表現亮眼，遇到問題時容易迅速找到解方，專業能力獲得肯定。雖仍有雜事干擾，但整體掌控度高，適合處理重要任務。感情運佳，單身者多參與聚會或戶外活動，容易遇到聊得來的對象；有伴者互動甜中帶穩。財運穩定向上，正財表現不錯，也有小額偏財機會，理性規劃可帶來收益。

蛇

事業運偏低，效率下降、方向感不明，計畫容易被突發狀況打亂。建議調整節奏，先完成必要事項，別勉強撐進度。感情運較弱，單身者對戀愛提不起興趣；有伴者易因情緒或誤會拉開距離，避免翻舊帳。財運低迷，可能出現醫療、修繕等必要支出，不宜投資或嘗試新財務計畫。

馬

工作上容易感到疲累，被瑣事拖住，表現不如預期。本週不宜逞強，穩定完成基礎工作即可。感情運平穩，單身者互動機會有但進展慢；有伴者需多關心彼此近況。財運普通，適合檢視帳務與消費習慣，避免借貸、保證或臨時大額支出。

羊

行動力提升，事業上適合主動爭取機會或嘗試新方向，忙碌中能累積成果。感情運穩定，單身者可能在工作或通勤時結識新朋友，但需時間培養；有伴者互動自然。財運屬多勞多得型，積極行動有機會增加收入，支出多為必要成本，事前規劃預算即可。

猴（好運前三）

事業運強勁，容易遇到貴人協助，適合處理需要溝通、協調的工作。只要把握機會展現能力，成果可期，但記得低調行事。愛情運最旺，單身者魅力提升，桃花明顯；有伴者感情升溫。財運亮眼，正偏財皆有好消息，合作與投資有意外收穫。

雞

工作表現穩定，按計畫推進專案即可，細節處理得宜能減少後續麻煩。感情方面容易為小事爭執，建議多溝通、少情緒化。財運平衡，收入與支出大致相當，適合合作創造收益，不宜獨自冒險投資。

狗（好運前三）

事業運勢強勁，容易被賦予重任，領導與組織能力受到肯定。雖然責任加重，但成果豐厚。感情運極佳，單身者桃花旺盛；有伴者適合談長期計畫。財運之門大開，正財穩定、偏財可期，簽約前仍建議審慎確認細節。

豬

事業運平中帶壓，容易被他人干擾，成果可能被忽略或分走，建議主動回報、爭取應得回饋。感情運低迷，付出多但回應少，需避免單方面消耗。財務壓力偏高，易有破財或臨時支出，本週不宜投資或借貸，控制開銷最重要。

雨揚老師提醒，本週運勢關鍵在「穩中求進」，好運生肖要把握機會，運勢較弱者則先守基本盤，下週仍有轉機。

