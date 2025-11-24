運勢爆棚！2026年4星座迎巔峰期 有望成人生贏家
隨著11月即將進入尾聲，許多人已經開始對2026年的運勢走向充滿期待與好奇。根據《搜狐網》分析，2026年的宇宙能量將會讓部分星座延續好運、突破困境，甚至迎來人生中最為輝煌的巔峰期。明年運勢最旺的4大星座出爐，有望將為新年度的人生贏家。
4大星座明年運勢最旺
獅子座
2026年獅子座的運勢將依舊強勁，可望延續上一年的好運，在事業上大展拳腳，甚至迎來更加輝煌的發展。這一年，普通的上班族將持續展現其才華與能力，並獲得實質的晉升機會。對於自由創業家而言，則會屢屢突破上一年的業績，在錢財收入上傲視其他星座。對獅子座來說，成功將吸引更多貴人，他們的人脈資源在 2026 年將持續拓展和累積。新的一年裡，獅子座注定呼風喚雨，事業有成，感情生活美滿，簡直就是名符其實的人生勝利組。
天蠍座
過去一年經歷許多困難與質疑的天蠍座，進入2026年後將迎來全面的翻轉與改變。此時的他們將憑藉實力證明自己，克服各種艱難險阻，在職場上由重大飛躍，持續追求突破和創新。天蠍座天生具備敏銳的觀察力和決策能力，未來一年只要是看準的投資項目，就一定能夠獲利。儘管在期間也會面對挑戰，但後期都能迎刃而解，並收穫更多財富。在感情方面，天蠍座在本年度也會遇到真愛，兩個人一起攜手走過磨合期，終於確認彼此就是那個對的人，在下半年有步入婚姻殿堂的機會。
雙子座
進入2026年，雙子座將突破各種質疑和流言蜚語，開始證明自己的實力。未來一年，他們將重新調整身心健康狀態，專注修練內心，朝著自己的目標前進。在工作上，雙子座此時依舊充滿許多想法，並能不斷去發現新的商機。在嘗試的過程中，雙子座可憑藉出眾的口才征服他人，獲得貴人的鼎力相助。未來的一年將會是他們事業上升的巔峰期，也會是財富成長的突破口。建議雙子座繼續保持正面的能量，一定能夠擁有更多的收穫，改變生活品質，為家人帶來幸福。
射手座
射手座進入2026年後將收穫滿滿，這一年他們將得到家人的全力支持和助力，去做許多自己想做的事情，完成人生目標和計畫，是實現理想的一年。尤其是本身具備一定財富基礎的射手座朋友，在旅行或投入興趣的過程中，將能同時發現商機，偏門財運勢爆棚，可為他們帶來更多財富。在人際關係和感情方面，射手座也將得到親人和愛人的肯定。單身的朋友大膽表白可望成功得到心儀之人的回應，正式在一起。和前任分手但依舊惦記對方的朋友，嘗試聯繫重修舊好的機率也很大。整體而言，射手座在2026年可心想事成，生活可依照自己的心意去安排。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
更多東森新聞報導
小人退散！ 4星座受阻礙 事業、感情恐受影響
下週星座運勢出爐！處女重新整理財務規劃
突破瓶頸！明年最適合跳槽的3大星座曝光
其他人也在看
11月底運勢籤！2生肖財運爆發 屬豬「大凶」纏身
民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖下周運勢籤詩，其中，屬虎、屬龍者財運佳，生肖豬則是「大凶」，建議重要決定延至12月。中天新聞網 ・ 1 天前
12生肖本周運勢 屬雞者飛黃騰達、屬龍者愛情健康皆豐收
本周事業運前三名：1.雞工作：本週運勢旺盛，心想事成，為第一名。可以明確的向上司表明立場，到位的將專案完成，不居功自傲。2.龍工作：本周運勢不錯，為第二名。在公司多聽聽他人意見，對工作有幫助的主張和想法，才能取得成就。2.猴工作：本周運勢上升，同為第二名。即使...CTWANT ・ 1 天前
12星座本周運勢〈11.23~11.29〉
【牡羊座】致勝技巧：心存善念，收穫豐厚。【金牛座】致勝技巧：膽大心細，做好預算。【雙子座】致勝技巧：披荊斬棘，劍及履及。【巨蟹座】致勝技巧：樂於助人，貴人增多。【獅子座】致勝技巧：順勢而為，把握良機…科技紫微網 ・ 1 天前
小孟老師運勢／週末桃花誰家開？專家點「3星座」戀愛亂流注意了
生活中心／綜合報導11月23日星座戀愛運勢出爐！命理專家「小孟老師」點名今日由獅子座、牡羊座、天秤座呈現三段不同戀愛能量，甜蜜、平穩與壓力同時登場，其中，獅子座勇奪戀愛運冠軍，與伴侶相處自在順暢，感情升溫機率大增；牡羊座落在中段，默契感穩定但仍需細緻經營；而天秤座戀愛運較弱，容易因未來不確定而想太多，建議多給彼此安全感，以免小誤會發生，整體來看，今日星座戀愛氛圍差異大，各星座情感走向各有亮點與挑戰。民視 ・ 1 天前
小人退散！ 4星座受阻礙 事業、感情恐受影響
小人退散！ 4星座受阻礙 事業、感情恐受影響EBC東森新聞 ・ 1 天前
「5星座」真心待人卻最常被誤解 專家揭關鍵：難一眼看透
大多數人害怕被「誤會」，但有些人天生就被誤會，明明真心待人，卻常被外表或態度掩蓋了內在的溫度。他們或太理性、或太深情、或太獨立，讓人難以一眼看透。小孟塔羅雲蔚老師表示，有「5星座」最容易遭到他人誤會，但了解他們被誤解的靈魂表面下的真實樣貌，或許也能在其中，看見自己的影子，或許能成為彼此加深認識的契機。EBC東森財經新聞 ・ 46 分鐘前
小雪大雪運不冷！農曆十月12生肖好運榜出爐
2025年乙巳蛇年農曆十月，利休養生息、進補蓄力。那麼，此月十二生肖運勢會是冰雪降臨，還是好運加持、溫暖如春？請跟隨科技紫微網一起來看看吧。科技紫微網 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 10 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 9 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 7 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中職》樂天桃猿伙食、宿舍、教練人選問題 代理桃猿執行長森井誠之親自回應
中華職棒樂天桃猿今天（24日）下午於中華職棒大聯盟辦公室舉行記者會，東北樂天金鷲社長森井誠之親自出席記者會，除了發布新的人事異動，由森井誠之代理桃猿執行長之外，針對球迷所關心的伙食、宿舍、奪冠獎金及教練人選問題皆做出回應。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 21 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 5 小時前