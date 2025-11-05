運安會揭台鐵疏失 土石流預警不足
台鐵229次新自強號去年6月21日在花蓮新和仁隧道撞上大清水溪溢流至軌道上的土石流，3節車廂出軌釀9人受傷。國家運輸安全調查委員會揭露，該路段監視器未具AI辨識告警功能，台鐵未告知值班人員，導致未即時發現土石流。台鐵表示，將於90天內提改善計畫。
運安會指出，台鐵監看西正線攝影機與值班室內其他攝影機不同，無法AI辦識告警，未將此差異告知值班人員，導致未即時發現事故前一天及當天皆有土石流，未通報行控處，司機員沒收到告警也未發現路線有土石流，列車以時速118公里撞上後出軌，司機員在撞擊後4秒負傷煞車。
運安會列缺失，台鐵未訂定完整土石流資訊掌握、預警及應變作業機制，不利即早發現土石流；交通部與台鐵在地震後，未與土石流潛勢溪流的上中下游權責機關有勘查、治理及預警合作機制；台鐵檢測大清水溪橋發現淤積未追蹤改善；員工教材未納入新自強號緊急煞車開關設備介紹。
運安會建議，交通部應協助台鐵與相關單位建立土石流潛勢溪流聯防機制，鐵道局應將台鐵改善項目列入定期與不定期檢查，並建議台鐵建立土石流潛勢溪流觀測、預警、應變標準程序，重新檢視鐵路橋梁檢測規定，河道若淤積，應有安全評估與改善追蹤機制，也需修訂預警系統教材並加強新自強號設備訓練。
台鐵回應已建立農業部、花蓮縣政府等聯防機制，建置監視器、水位計、土石流告警等加強監控，同時施作河道清疏及增設擋水牆改善工程，另修訂監視、告警及通報流程，界定監視權責，將於90天內提改善計畫，審核通過後列管執行。
