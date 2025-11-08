運宰禁令解除！全台豬肉買氣旺 盧秀燕：密切觀察價格波動
非洲豬瘟清零後，全台恢復豬隻運輸、拍賣與屠宰。台中市長盧秀燕今（8）日巡視建國公有市場時表示，部分攤商反映因進貨量與顧客明顯增加，出現短暫供不應求情況，批發價格略有上升，但整體供應穩定、銷售情況熱絡。
台中梧棲區養豬場日前發生豬隻異常死亡，經獸醫研究所檢驗確認為非洲豬瘟陽性。疫情爆發後，行政院實施並延長活豬禁運與禁宰措施，導致全台多地豬肉攤商「無肉可賣」。直到7日禁令解除，豬隻恢復批發、拍賣與屠宰，市場重新供應溫體豬肉。疫情期間，台中市環保局長與動保處長遭免職，盧秀燕也向市民致歉，承諾全面檢討改進。
隨著市場陸續恢復溫體豬肉販售，盧秀燕指出，市民期待已久，今日部分攤商備貨量明顯增加，有業者甚至準備平日1倍以上的存貨以應需求。她強調，台中市將持續重視國產肉品品質與市場秩序，並密切觀察價格變化，確保供應穩定。
