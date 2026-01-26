運將丟包 醉男躺台64遭4車輾斃

擁有國立大學雙學士學位的25歲溫姓替代役男25日凌晨搭乘多元計程車，因在台64快速道路和46歲林姓駕駛起口角，被要求下車，疑因不勝酒力倒臥在路上，8分鐘後被後方陳姓、邱姓、簡姓、魏姓男子駕駛的4輛車輾過死亡。警詢後依過失致死等罪嫌將林等5人移送，檢方複訊後諭知林男、陳男、邱男各5萬元交保，簡男、魏男諭知各1萬元交保，今（27）日解剖釐清死因。

警方調查，溫姓男子25日凌晨從北市文山區上車，欲前往新北市板橋區住所，2時許行經台64時因踢到46歲林姓運將座椅導致雙方口角，溫男被趕下車後，林姓駕駛致電110報警，警方獲報8分鐘後到場，只見溫躺在車道上，已被4輛車輾過死亡。

廣告 廣告

林男稱，溫男上車後原本很安靜，但突然開始踢駕駛座椅背，他覺得很奇怪，制止未果後感到很害怕，因此在台64要求溫男下車，因溫下車就躺在地上，他趕緊打110報案，怎料會出意外。警詢後將林與開車輾過溫男的4名駕駛依過失致死罪嫌移送。

據了解，溫男是知名國立大學畢業，目前是鐵路警察局護車大隊替代役男，平日生活正常，也沒有前科素行。林姓駕駛是經驗豐富的司機，不曾發生類似狀況。檢警相驗發現溫的頭顱破裂、全身多處骨折，今天將解剖抽取溫的血液釐清是否有藥物或酒精反應。

鐵警局指出，溫去年10月9日分發至護車大隊，原定今年2月25日退伍。同僚表示，溫男服役期間都很正常，近日更積極準備退伍後的工作面試，同梯役男聽聞噩耗都震驚不捨，鐵警局已派員前往協助處理後事。

律師林俊峰指出，該案調查的關鍵點在於查證死者在搭計程車前，曾與死者接觸的證人，可證述死者在搭車前的身體狀況，也須調閱死者在上、下車的監視器畫面，解剖並採集死者的身體組織化驗，釐清死亡前的身體情況。

林俊峰分析，要先釐清死者生前意識是否清楚，有無酒醉、毒品反應。若死者生前意識清楚，司機在台64快速道路上要求死者下車，以致死者躺在快速道路上，而遭後方來車撞死，司機恐涉犯《刑法》過失致死罪嫌。但若死者有酒醉、毒品或其他身體不佳的反應，則司機涉遺棄致死的罪嫌，甚或成立不確定故意殺人罪。