運將偷跑 用春節費率拒給證明

桃園市交通局表示，未依規定收費以及未列印乘車證明，可處9000元至9萬元罰鍰，民國115年春節加價是從2月13至22日，目前並非春節運價期間。（蔡依珍攝）

春節還沒到，但桃園市卻有計程車司機偷跑，搶先使用「農曆新年」的春節費率，民眾元旦從台鐵桃園車站到體育大學，用叫車App估算約360元的車費最後被收410元，要求列印乘車證明也遭拒，讓乘客氣炸。交通局表示，春節運價是從2月13日至22日，若查證違規屬實，將對司機開鍘1萬8000元。

有民眾在Threads發文表示，春節還沒開始，就有計程車司機採用春節費率，他元旦上午10點43分在台鐵桃園車站搭上計程車，大約11點10分於國立體育大學綜合體育館下車，上車就見跳表數字旁有「春節」2字，詢問對方還回說「沒差」，抵達時費用是410元，但用叫車App估算約只要360元。

網友更說，下車時要跟司機索取跳表機上的電子證明卻遭拒，稱跳表機是要「留存」，只願給手寫收據，且上面寫的還是錯誤車號，質疑司機一開始就是要「坑人」，已向桃園市交通局檢舉。

文章一出引發網友熱議，直指「根本沒有留存這回事」，也有運將跳出來痛批：「我也是小黃司機，就是有這樣的害群之馬！」

交通局表示，民眾投訴駕駛以春節運價收費以及未列印乘車證明提供給乘客，涉有未依規定收費以及未列印乘車證明等情事，可處9000元至9萬元罰鍰，經查證若均屬實，初犯將依《公路法》裁處各9000元，合計1萬8000元罰鍰。

交通局指出，偶爾會收到檢舉未按表收費，將由車籍註冊地開罰，至於未列印乘車證明部分，隨著叫車App興起，都會有電子證明直接寄到電子信箱或留存App，部分公司也認可手寫證明，因此近年都未有未列印乘車證明的開罰案例。

交通局指出，原則上春節運價期間是春節連續假期最後1天往前推10天，桃園市區加收50元、機場加收100元，今年從2月13日到22日，但仍要與計程車相關公、工會及機場排班計程車開會，決議的加價費率跟時間才會正式公布，正確資訊最晚於農曆年半個月前公告。