運將吃美食愛加「這東西」吃到肝腎全壞！醫揭「關鍵原因」咖啡粉、中藥都中招

許多民眾都以為食物只要是「乾」的、做成「粉狀」就不容易壞，打開包裝後的粉狀食品若用不完，只要放進櫥櫃夾起來就好。不過，腎臟科醫師洪永祥直言，其實粉末狀的食物因為表面積巨大，實為黴菌毒素的「豪華磁鐵」，因此提醒民眾只要家中的粉狀食品出現結塊或其他異狀，就應趕快丟掉：「這包粉末全是毒素，小心肝腎功能一夕崩盤！」

洪永祥醫師分享一起在急診室發現的案例指出，一名50歲的計程車運將平日身體健康，開計程車載客之餘還熱衷於到處品嘗美食，特別喜歡刈包、豬血糕、麻糬的他經常會在品嘗美食時請老闆多加花生粉，家中也會準備一大包花生粉當做零嘴解饞。不過，這名運將最近開車沒多久後就很容易感到疲倦，甚至還有皮膚發癢、尿液顏色極深的症狀，怎料一經檢查才發現肝指數超標，腎功能也出現急性損傷。

由於這名運將的肝腎功能雙雙受損，暫時無法讓醫師確認是否有任何病毒性肝炎或是脂肪肝，透過其長期飲食才發現，運將幾週前在家中找到1包半年前開過的花生粉，雖然粉末有點結塊結塊，但他看見粉末並無發霉，便不以為意地將其吃下。

對此，醫師也對運將說道：「這包花生粉極可能有致命的黃麴毒素。它在粉末裡可以偽裝得很好，你以為沒發霉，其實毒素早已滲透整包粉末。這不是在省錢，這是在拿命跟黴菌賭博」。所幸經過治療，這名運將的肝腎功能都有所改善，經歷這次住院後，出院後的運將已完全不敢再碰任何含有花生粉的食物。

為什麼「粉」比「整塊」更致命？

洪永祥醫師說明，當食物磨成粉狀後，其表面積會呈幾何級數增加，也代表其吸濕效率極高，更快達到黴菌生長的標準：「更恐怖的是，他正在孳生但肉眼難以辨識，整顆花生發霉你看得到，但花生粉發霉，黴菌絲會跟粉末混在一起，偽裝成『只是受潮結塊』。」

生活中哪些粉狀食物容易傷肝腎？

第5名：乳清蛋白與膠原蛋白粉

許多民眾習慣將大桶蛋白粉放在廚房流理台、或是飲水機旁以方便沖泡飲用，但頻繁開關容易導致冷凝水滲入，而高蛋白環境更是黴菌的「頂級營養源」。洪永祥醫師指出，高蛋白粉末在水分活性增加時，極易檢出真菌代謝物，這類毒素會引發肝腎組織的氧化損傷，對於需要長期攝取蛋白質的人來說，若保存不當反而更容易傷腎。

第4名：咖啡即溶包與咖啡粉

咖啡豆在儲存過程中若環境潮濕，極易產生赭麴毒素A，至於咖啡粉若是包裝密封不嚴，毒素濃度也會隨濕度增加。洪永祥醫師說明，赭麴毒素A是強烈的腎毒素，會直接破壞腎小管，而且身體需要花費大量時間才能代謝，長期低劑量攝取恐造成慢性腎病誘因。

第3名：五穀或堅果粉

芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉等看似健康的食品其實含有大量油脂，受潮後除了真菌毒素，還會冒出油耗味，產生傷害細胞膜的自由基。洪永祥醫師表示，穀物粉狀食品在加工後若保存環境不佳，容易產生多種真菌毒素，進入肝臟後會干擾蛋白質合成，對肝腎造成雙重打擊，長期攝取甚至會讓身體陷入慢性發炎。

第2名：科學中藥粉

許多中藥添加了玉米澱粉作為賦形劑，極度吸水，因此中藥粉結塊後極易滋生肉眼看不見的黴菌，而且中藥在儲存過程中若濕度控制不當，同樣容易滋生赭麴毒素A。

第1名：花生粉

花生粉通常是由碎裂、品質較差的花生仁加工而成，再加上花生本身就是一級致癌物「黃麴黴菌」的最愛，長期食用容易誘導腎臟粒線體功能障礙，導致肝腎衰竭。

如何安全享用粉狀食品？

只買小包裝的粉狀食品，不要因為「買一送一」而買下大罐裝，也建議在開封後1個月內吃完。 只要粉狀食品出現結塊、油耗味就應立即丟棄。 別讓分裝食品頻繁進出冰箱，因冰箱的溫差會讓空氣中的水氣冷凝在粉末上，最好的保存方法是放進密封罐後再放入冰箱。



