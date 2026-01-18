運將帶你吃! 彰化埔心骰子牛套餐 配菜豐富"CP值爆棚"

中部中心／黃毓倫 林進龍 李文華 彰化報導

小黃帶路吃美食，這回跑彰化的資深運將，要帶大家到埔心，品嘗CP值超高的骰子牛，這家餐廳好停車，方便運將來用餐，不只有牛排，配菜也豐富，超大山型麵包吃起來卡滋卡滋，還有豐富蔬菜均衡飲食。其他用餐顧客也說份量超值，適合全家大小一起來用餐！

跟著資深運將黃永傑的腳步，來去吃彰化美食。你以為是爌肉飯嗎？還是肉圓？Nono，彰化美食可不只這兩樣。

彰化駐地記者李文華vs.運將黃永傑：「（你最愛吃什麼）我最愛吃骰子牛，十八沙朗牛。」

黃永傑，綽號米奇，開車年資12年，服務範圍涵蓋彰化各鄉鎮，最推薦的美食就是彰化埔心的骰子牛。到底什麼骰子牛，好吃到讓運將毫不考慮，第一順位就推薦它？

答案揭曉，這家牛排配菜多到眼花撩亂。山型麵包大到真的像座山，烤到外皮酥脆，吃起來卡滋卡滋。





運將說，點一份骰子牛套餐，有肉有菜還有山型麵包，CP值爆棚。（圖／民視新聞）









運將黃永傑：「你在外面吃，不只這些錢，所以來這裡吃有值得，東西又好吃。」

外面吃buffet，少說也要破千，這裡這麼多樣菜，一個套餐只要幾百元，其他用餐顧客直呼CP值很高。只是老闆，賣這麼便宜，這樣有賺錢嗎？

餐廳業者張旗聞：「我們都現煮的，雖然成本高來講，我們第一個就是要有特色，讓消費者來到這裡吃了開心。」





餐廳停車方便，座位寬敞，最重要的是菜色多樣，很適合一家大小來用餐。（圖／民視新聞）









老闆不惜成本，立下雄心壯志，要做美食就要做出特色，讓大家知道彰化埔心也有強棒美食！





