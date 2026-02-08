運將帶你吃! 飄香一甲子南投意麵 料好又實在

中部中心/張家維 南投報導

運將帶路吃美食，鏡頭來到南投！每個在地人都有自己心目中第一名的意麵，在地走跳7年的資深運將阿亭，就要帶我們來吃她的首選，一家年過半百，祖傳三代，深藏在菜市場內麵店！





運將帶你吃！南投意麵深藏菜市場 料好又實在飄香一甲子

運將帶路吃意麵。(圖/張家維攝)

運將阿亭，帶著興奮語氣，載著我們來到深藏在市場內的，這家老字號麵店，到底有多好吃，讓我們跟隨阿亭腳步，一起來嚐看看!黃澄澄意麵，冒著熱氣，撒上蔥花，再淋上最精華的肉燥，肥瘦比例3比7，口感細膩，瞬間在口中噴發香氣。

運將帶路吃意麵。(圖/張家維攝)阿亭跑車年資大約7年，走跳範圍在南投，台中、彰化，只要有乘客請她推薦美食，二話不說，首推這間藏身在菜市場內的南投意麵店，麵條做足功夫，身為另一位主角的肉燥，也做了不少功課！料好實在，平價又美味，傳承三代，飄香50多個年頭，更是在地人，最熟悉的老味道。





原文出處：運將帶你吃！南投意麵深藏菜市場 料好又實在飄香一甲子

