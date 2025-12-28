中部中心/吳璽璸、林韋志、邱俊超 苗栗報導

都說好吃好玩要問老司機！苗栗的計程車運將阿龍，就要帶大家到竹南鎮一家有文藝特色的麵食館，布置古色古色、墨寶字畫；每天則有多達30樣的滷味小菜任君挑選，特別推薦店內的酸辣湯和水餃，水餃是現場"開放式廚房"，手工包餃子。酸辣湯更是號稱一家麵店的靈魂角色。





運將帶路吃! 苗栗竹南麵館 酸辣湯.水餃現做鮮味十足

運將帶路吃! 苗栗竹南麵館 酸辣湯.水餃現做鮮味十足(圖/民視新聞)









運將阿龍趕在用餐尖峰時段前，趕快帶我們到麵食館，等不及推薦那碗酸酸辣辣的酸辣湯。但一進店門，你一定無法不被這一整片的滷味小菜吸引，零零總總大約30樣，任君選擇。

廣告 廣告





運將帶路吃! 苗栗竹南麵館 酸辣湯.水餃現做鮮味十足

熱呼呼的酸辣湯酸味醋溜讓人口水直流 運將說這是他開車載著老闆同學四處訪查蒐羅的好味道(圖/民視新聞)













熱呼呼的酸辣湯，酸味醋溜讓人口水直流。運將這口酸辣湯裡，包含肉絲、豆腐、木耳、金針菇還有少見的加入粉絲，多一點飽足感。運將說這是他開車載著老闆同學，四處訪查蒐羅的好味道。





運將帶路吃! 苗栗竹南麵館 酸辣湯.水餃現做鮮味十足

麵食店裡不只美食飄香還圍繞文藝氛圍 滿足各方味蕾(圖/民視新聞)









調味細心的，不只主餐和配料，連調味沾醬都準備得很"厚工"，檯面上一字排開，一共有六味。滿足各方味蕾，這麼謹慎周到的待客之道，老闆說是來自父親的教誨，店內懸掛的都是父親手寫墨寶，甚至他直接刺青銘記。麵食店裡不只美食飄香，還圍繞文藝氛圍，不用腹有詩書，連腹有美食、邊欣賞墨寶，都能氣自華。





原文出處：運將帶路吃! 苗栗竹南麵館 酸辣湯.水餃現做鮮味十足

更多民視新聞報導

鍾東錦宣布賴香伶任副縣長 醫師指「這人」能量快沒了

李多慧衝丹丹漢堡狂買！直問：為什麼台北沒有？

很多人都煮錯！泡麵「煮太久＝喝糖水」醫揭10大雷點

