生活中心／周秉瑜 陳妍霖 莊柏驊 桃園報導

計程車運將載客人，跑遍大街小巷，累積了不少美食口袋名單，跑車資歷15年的運將"陳虹羽"，介紹桃園一家日式餐廳，其中，最出名的招牌就是''海鮮粥''，有滿滿的蝦子、蛤蜊、蚵仔、蟹腳，竟然還加了黑松露，成了最受歡迎的靈魂料理，也被饕客笑說是「痛風粥」，到底有多美味，一塊來看看。

運將小陳介紹說，「大家好，我叫陳虹羽，我的外號叫小陳，跑車了15年了，我有很多私房小吃，今天帶你去巷仔內，才找得到的私房小吃，走，現在就跟我走！」

廣告 廣告





運將帶路! 桃園日式餐廳"痛風級海鮮粥"鮮味滿滿

運將帶路! 桃園"痛風級海鮮粥"鮮味滿滿（圖／民視新聞）

來來來，趕快跟著運將司機的腳步，來到桃園平鎮這家無菜單的日式餐廳，走進廚房，大廚們忙得不可開交，準備哪一道料理，趕快來看。





「大哥，這是我做的''松露旭蟹海鮮粥''！」，請慢用鮮蝦、蛤蜊、蚵仔、蟹腳各種海鮮，滿到不能再滿，重點是，上面竟然還有香濃黑松露，這道海鮮粥也太澎湃了吧。





運將帶路! 桃園日式餐廳"痛風級海鮮粥"鮮味滿滿

運將帶路! 桃園"痛風級海鮮粥"鮮味滿滿（圖／翻攝自Google評論）

餐廳主廚徐嘉隆說，「每天早上來的時候，都會用那個蝦頭湯，我們先用那個炭火去烤一下，烤乾了之後，再加水下去給它熬，熬滾了之後，我們再去用那個旭蟹的那個殼，它殼裡面有膏，膏之後再拿下去炸，煉出來的油之後，再淋上那個粥，再把那個粥的那個香氣噴出來之後再下，每天早上新鮮來的食材，蛤蜊鮮蚵加上去之後，這就是客人俗稱的通風粥，這個粥上面，會加一個黑松露，那你黑松露加下去之前，你在吃之前先攪拌攪拌，攪拌一下，你這樣吃的時候會更香」。





哇哇哇，難怪會被饕客笑說，簡直就是「痛風粥」，滿滿海鮮味、CP值高，堪稱靈魂料理。

饕客說，「滿滿海鮮味，CP值高，堪稱靈魂料理，味道不錯，而且它的料也很多，有蝦子有蛤蜊，也有蚵仔，螃蟹這樣，愛吃啊，因為我本身也比較喜歡吃海鮮類的東西」；另一位饕客也說，「它裡面的海鮮都很新鮮，CP值很高」。

滑順濃郁的口感，嘗一口，有夠滿足，難怪饕客評價高。





原文出處：運將帶路! 桃園日式餐廳"海鮮粥"鮮味滿滿

更多民視新聞報導

台灣上空驚現「神秘結界」！防護罩擋雲層「成因曝光」

米其林必比登名店「沒主動開發票」！他控：去5次都沒給

零食藏有「3大傷腎炸彈」 醫囑吃多恐心臟驟停！

