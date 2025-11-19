運將您累了嗎？小黃司機辦證後忘了車停哪 警耐心追查找回

〔記者劉慶侯／台北報導〕楊姓計程車司機到台北市交通大隊辦理職業登記證換發手續，不知是否因看到平日經常接觸的交警過於緊張，抑或是工作太疲累，事後居然忘了自己的計程車停在何處，最後還是靠中正二分局南海派出所員警調閱街頭監視器畫面追蹤，才終於找回自己的謀生工具。

楊姓小黃司機是日前下午前往南海派出所報案求助，表示當日上午到交通警察大隊辦理計程車職業登記證換發手續，臨時將車輛停放在附近路段，離開後卻一時忘記確切停放地點，遍尋不著，焦急萬分，請求警方協助。

警員劉映佑了解情況後，透過調閱周邊路口監視器畫面，逐一比對楊男駕駛動線與停車位置，經耐心搜尋，最終在延平南路與愛國西路口發現對方的計程車。劉員立即通知楊男前往確認，確認無誤後順利尋回車輛。

楊男對警方積極熱心的協助表達由衷感謝，頻頻致謝，直呼「真的太感謝警察幫忙了！」

