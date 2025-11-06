運將成防詐第一線！ 中壢警聯55688計程車隊宣導防詐抓車手

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】中壢警分局今（6）日與55688台灣大車隊桃園分公司攜手合作，舉辦反詐宣導簡報會，由分局長林鼎泰與該公司資深經理陳聖偉共同主持，期望透過計程車司機的第一線警覺力，強化全民防詐網絡，守護民眾財產安全。

中壢警分局與55688台灣大車隊桃園分公司攜手合作，舉辦反詐宣導簡報會。（記者翻攝）

林鼎泰指出，詐騙集團近年為規避警方查緝，常利用計程車作為車手運送或提領贓款的工具，使司機成為打詐防線上的重要角色。今年度中壢分局已透過計程車司機通報查獲4名詐欺車手，其中2名是由55688台灣大車隊司機主動通報，協助警方成功逮捕嫌犯，成果顯著。

林鼎泰進一步說明，常見車手特徵包括「多張提款卡重複提領」、「邊提領邊拍照」、「穿著刻意遮掩刺青」、「提領大量現金卻不清點」等，提醒司機若發現可疑乘客，應立即通報警方，警方接獲通報後將即刻介入處理。

中壢分局長林鼎泰（左）與計程車隊資深經理陳聖偉（右）。（記者翻攝）

此外，林鼎泰也宣導，自114年7月1日起警政署推動的「民眾檢舉車手獎勵核發原則」，凡提供檢舉線索或協助警方緝捕車手，經檢察官裁定交保或聲押等處分者，每案可獲新台幣1萬元獎金（依法扣稅20%），盼以實質獎勵鼓勵全民參與防詐行動。

中壢警分局將持續與計程車隊、金融機構及社區團體合作，深化識詐教育，讓第一線從業人員成為防詐「即時警報器」，攜手打造「全民防詐、無詐中壢」的安全城市。

