運將深夜救人闖紅燈遭罰！法官1席話「等救護車太慢」霸氣撤單

社會中心／台南報導

台南一名計程車司機於2023年9月載客時，因後座婦人突發呼吸困難、情況危急，為搶救生命而闖紅燈直奔醫院急診，遭科技執法拍下並開罰2700元。司機不服提告，主張是為了救人才違規。台南地院審理後，認定當時情況符合「緊急避難」原則，且若停車等待救護車恐延誤黃金救援時間，最終判決撤銷原處分，司機免罰。

根據判決書指出，該事件發生於2023年9月26日晚間8時許，當時該名司機駕駛計程車行經台南市永康區中華路與大橋三街口時，無視紅燈號誌直接穿越路口，被警方以「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」為由，逕行舉發並裁處罰鍰2700元。原告主張，當時車上載有一名婦人，上車不久後便出現呼吸急促、喘不過氣的症狀，為了盡快將乘客送往有其病歷的醫院，在不得已的情況下才會違規闖紅燈。

交通裁決中心抗辯表示，計程車並非救護車或警備車，未配備警示燈與警鳴器，闖紅燈恐危及其他用路人安全；且認為當時司機應撥打電話叫救護車，而非自行違規送醫。然而，法官檢視醫院診斷證明，確認該名婦人當晚確實因「呼吸困難」掛急診，到院時間與違規時間吻合。法官認為，司機雖無醫療專業，但依一般經驗判斷，乘客狀況若不即時送醫恐有生命危險，其行為是為了保護優越法益（生命權），符合行政罰法中的「緊急避難」要件。

對於主管機關認為「應叫救護車」的說法，法官在判決中駁斥，指出病患發病時已在車上，若要求司機停車、打電話、再等待救護車抵達，反而不合常理且拖延救治時間。法官強調，司機在緊急危難下選擇直接送醫，難認有過當之處。最終法院認定原處分不當，判決撤銷罰單，訴訟費用由交通裁決中心負擔，還給運將一個公道。

