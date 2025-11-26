運將爬後座「侵犯女乘客」！竟辯「1句」下場GG了

社會中心／江姿儀報導



新北市1名19歲女子小麗（化名）透過某APP叫車，搭乘阿偉駕駛的計程車（化名）返回住家。沒想到阿偉未按小麗要求前往目的地，反而來到偏僻河堤，以「想看月亮刺青」為藉口進入後座。阿偉被小麗拒絕後，竟強拍私照，還伸出魔手逞慾。如今下場出爐，新北地方法院重判阿偉8年有期徒刑，全案仍可上訴。





運將爬後座「強拍裸照、脫衣逞慾」女乘客！竟辯「想看月亮刺青」下場曝光

小麗搭計程車返家，運將竟爬後座強拍私照、侵犯。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）

根據判決書資料顯示，2024年5月22日下午3時許，小麗在中永和地區透過手機APP叫車，搭上計程車準備返家。沒想到途中司機阿偉卻出言不敬「妳的XX很不錯」、大談自己私密經驗，還碎念「要找一個沒有人、沒有監視器拍到的地方」，且未依約前往目的地，而是繞路駕車來到三重環河南路河堤。停下車後，阿偉離開駕駛座來到後座，藉口想看小麗身上的月亮刺青。小麗困在車內密閉空間，擔心若直接反抗會激怒對方、危及自身安全，只能以「這樣不好」、「這樣我很為難」、「我要趕快回家」拒絕。阿偉仍強行脫衣，還用手機拍攝私處照片，甚至伸出魔手猥褻、侵害。

運將爬後座侵犯女乘客，犯後否認犯行，還反告詐欺，被法院重判8年。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）

案發後小麗嚇壞向叫車平台反映，客服竟回覆「無法越權處理」，遂報警提告。阿偉事後否認犯行，還反告詐欺，甚至出庭辯稱小麗不想付車資才誣告性侵。法院審理後，認定被告侵害自主權與性隱私，對原告造成身心傷害，對社會造成嚴重影響，依加重強制性交罪處8年徒刑。





