運將生怨報復！竟在車內「引火」 衝撞車行大門

一輛燃燒著的計程車突然衝入車行，車行老闆兒子和媳婦緊急跳開避險。（圖／TVBS）

今天(13號)，高雄鳳山區一處計程車行，被一名運將開車衝撞，當下差點撞傷老闆兒子一家人，誇張的是這名駕駛還事先在後車廂點火，等同是一顆大火球般，直接衝進車行，幸好老闆兒子及時滅火，不過駕駛卻賴在車上不肯下車，甚至還想二次衝撞。

事發當時，一輛燃燒著的計程車突然衝入車行，車行老闆兒子和媳婦緊急跳開避險，而車輛持續往後衝，差點撞上後方的3名小朋友，導致他們嚇得四處逃竄。隔壁修車廠技師表示，司機在車內潑灑汽油並點火，然後直接朝大門衝撞進去。當濃煙充滿車行時，老闆兒子立即衝進辦公室拿出滅火器，迅速撲滅火勢，使整個空間頓時佈滿了滅火粉塵。

當濃煙充滿車行時，老闆兒子立即衝進辦公室拿出滅火器，迅速撲滅火勢。（圖／TVBS）

更加危險的是，在火勢被撲滅後，賴姓司機竟試圖發動車輛進行第二次衝撞。隔壁修車廠技師描述，當火被滅掉後，司機又在車內發動引擎，準備倒車再次衝撞，而他們嘗試拔出鑰匙卻未能成功。老闆兒子一邊滅火一邊試圖拔走車上鑰匙，但司機完全不願下車，雙方在駕駛座旁激烈拉扯。直到警車和救護車抵達現場，才將司機救出。

救出時，賴姓司機已經多處燒傷，送醫後雖恢復意識，但仍需在加護病房觀察。（圖／TVBS）

救出時，賴姓司機已經多處燒傷，送醫後雖恢復意識，但仍需在加護病房觀察。車行老闆兒子表示，他直接拿辦公室的滅火器敲破玻璃滅火，而司機卻始終坐在駕駛座上不肯下車，還將所有窗戶緊閉。隔壁修車廠技師認為，司機似乎想要玉石俱焚，他聽到玻璃破裂的聲音才從後方衝過去，因為現場有小朋友，擔心他們會受到波及。

所幸當時車行老闆兒子一家人反應迅速，才避免火勢持續蔓延造成更大傷害。車行業者表示將對賴姓駕駛提告，全案將依毀損、殺人未遂以及公共危險罪嫌進行偵辦。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

