運將疑「多次車禍」遭拒保車行拔牌 竟「車內點火」再衝撞

高雄市 / 綜合報導

高雄一名69歲的賴姓計程車司機，今(13)日上午，先在車上手持汽油點火，隨後開車衝進鳳山一間車行，差點波及店內孩童，第一時間整輛車起火燃燒，眼看會活活被燒死，但運將怎樣都不肯下車，最後還是車行老闆兒子拿滅火器破窗滅火才結束這場驚魂，警方調查，司機疑似發生過多起車禍，有不良紀錄遭保險公司拒保，後續遭車行拔牌取消「靠行資格」，這引發他不滿，最後演變脫序舉動，現在業者相當氣憤，決定提告到底。

民眾說：「這邊這邊，進去了。」計程車冒出濃濃白煙，眼看情況不對，車內運將不但沒停車，反而直直衝進車行內，換個角度看，民眾看到計程車衝進來，趕緊閃避，下一秒，車輛往店內一撞，其他車輛遭波及，仔細看驚悚瞬間，還差點撞上三名孩童，事發後，小黃馬上起火燃燒，看到這一幕小朋友似乎受到驚嚇，趕緊逃離，因為現場冒出火光，煙霧迅速迷漫整個車行，短短幾秒，鏡頭就被覆蓋。

民眾說：「他們在把人拖出來。」車行緊急拿滅火器滅火，但負傷的運將，遲遲不肯下車。隔壁修車廠師傅說：「你不要拉別人一起死，他(司機)是先在外面車子裡面點火，我怕他波及小朋友，他們兩歲多而已。」他是先在車子裡面點火衝到裡面，聽到玻璃破掉聲音跑到前面去，在場有小朋友在怕他波及小朋友一兩歲而已，裡面都是車啊只有老闆兒子一個在我們趕快跑過去，他賴在車上不下來他要玉石俱焚的樣子我要拖下來他一直拉住椅子扶手不下來把他排擋桿P檔拔鑰匙。

修車廠師傅就怕發生爆炸意外，釀成更大傷害，與車行老闆兒子合力將肇事計程車運降拉下車，這起事件發生在今日上午10點多，高雄鳳山區中崙路，姓運將，疑似有發生多起車禍的不良紀錄，遭保險公司拒保，因為不滿車行負責人，取消「靠行資格」並且拔掉車牌，才會進行一連串失控舉動，更揚言要對方家破人亡，報復意味相當濃厚。

車行老闆兒子說：「我就直接拿辦公室滅火器敲破玻璃滅火，(司機)不下車啊，直接又倒退衝出來啊，(司機)車禍太多，保險公司拒保，他沒保險我不敢讓他掛牌啊。」他就坐在駕駛也不下來窗戶都關起來，車禍太多保險公司拒保他陪保險不敢讓他掛牌，為了其他用路人安全不可能讓他掛牌出門啊，沒保險出門怎麼搞，身上還留有滅火時的傷痕，不過好在火勢及時撲滅，沒有波及無辜民眾，而賴姓運將臉部、手部燒燙傷，意識清楚，在加護病房插管治療。

鳳山分局過埤所所長黃靖維說：「因靠行糾紛，賴男至車行理論未果，在車上引燃火勢後駕車闖入車行。」疑似無法開車接客，影響生計，就想和車行同歸於盡，不僅讓自己走上危險邊緣，還差點傷及無辜，現在車行也決定提告，全案依毀損、殺人未遂、公共危險罪嫌來偵辦。

