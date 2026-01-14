運將虐殺6貓 二審改判7月定讞

虐殺6貓案，二審台灣高等法院將謝姓男子判刑7月定讞。（本報資料照片）

謝姓計程車司機民國114年在家中用鐵槌重擊5隻貓，並用利器刺穿1隻貓腹部，再丟到郊外棄置，造成6隻貓喪命；一審斥責他的犯行嚴重，依6個故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判處3年6月徒刑，併科罰金35萬元，二審台灣高等法院認為，他的犯行應成立接續犯只論1罪，且一審量刑過重，14日改判刑7月，併科罰金20萬元定讞。

新北市動保處長楊淑方昨日表示，當時獲報立即會同警方積極調查，33小時內鎖定嫌犯，現場事證與解剖報告均顯示虐殺，但嫌犯僅承認棄養。她強調虐待並殺害動物情節重大，應有明確且具嚇阻效果的法律評價，如今二審判決與一審差距太大，恐難彰顯《動保法》保障生命的精神，令人深感遺憾。

謝男在114年2月27日用鐵鎚攻擊使貓隻受傷，另以直徑約2公分的利器刺穿貓隻腹側及胸腔，再分別裝入外出籠內放入計程車副駕駛座及後座，將貓隻棄置後，開車返回住處。

6隻貓因謝男傷害行為受傷，體力衰弱，又遭棄置在人跡罕至、流浪狗出沒的道路旁，分別因傷勢而重要器官功能喪失死亡，並陳屍於棄置地點旁的車道及對面公園內。後來因為民眾在停車格附近發現散落在車道的貓隻屍體，報警處理，經員警調取監視器畫面循線查獲謝男到案。

一審認定謝男犯行嚴重，如果不予嚴懲，不能與社會期待相呼應，對他以較高法定刑度論處，不存在過苛情事，依故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪共6罪，合併執行3年6月徒刑，併科罰金35萬元。

二審高院認為，一審依被害貓隻數目認定謝男所為應成立6罪，尚有違誤，且經衡量本案侵害法益及本罪法定刑度在2年以下有期徒刑或拘役，一審量刑實屬過重，昨改判刑7月，併科罰金20萬元確定。