運將貪省幾十塊險送命！他誤食結塊花生粉肝腎雙損 醫示警黃麴毒素肉眼難辨

保存不當的花生粉易受潮結塊，恐藏劇毒黃麴毒素，肉眼難辨識。（示意圖／北市衛生局提供）

台北一名年約50歲的計程車司機，平時愛吃刈包、豬血糕與麻糬，沒想到一包「花生粉」竟成為奪命兇器。日前他出現極度疲累、全身搔癢、尿液呈深茶色等症狀，送急診後驚見肝指數飆高、腎功能急性損傷。追查病因後，醫師發現，問題出在他吃下了這包早已受潮結塊、存放近半年的花生粉。

負責收治的腎臟科醫師洪永祥在臉書上指出，這名病患沒有任何病毒性肝炎或脂肪肝病史，飲食習慣也無特殊異常。直到詢問日常飲食時，太太才透露，幾週前翻出一包半年前開封、久未使用的花生粉，雖已結塊並散發油耗味，丈夫卻不以為意，覺得「丟掉太浪費」，便硬是配著麻糬吃完。沒想到，這樣的「節省」竟讓他住進醫院。

洪永祥分析，這類受潮結塊的花生粉極可能含有劇毒的黃麴毒素。由於食物磨成粉後，表面積大幅增加，吸濕效率也大幅上升，能迅速吸附空氣中的水分，達到黴菌生長條件。更可怕的是，黴菌絲會混入粉末中，外觀看來只像是「結塊受潮」，肉眼難以辨識霉變，讓人防不勝防。

根據台北市衛生局2025年抽驗數據顯示，當年針對市售30件花生製品與香料粉進行檢驗，就有3件驗出黃麴毒素超標，不合格率高達10%。衛生局多次提醒，這類粉末類食品一旦受潮，黴菌與毒素累積風險會大幅上升，必須特別注意保存條件。

為幫助民眾遠離「粉末危機」，洪醫師也提供3大護腎保命守則：

護腎3守則：

選擇小包裝：避免買大容量囤貨，開封後應於1個月內食用完畢。 異狀立即丟棄：只要粉末結塊、發出異味、油耗味，就應果斷丟掉。 乾燥密封保存：儲存時應使用密封罐並冷藏，勿反覆進出冰箱以免水氣冷凝造成變質。

洪永祥強調：「這不是在省錢，是在跟黴菌賭命！」他呼籲民眾，不要因小失大，一時貪省，可能換來高額醫療費與無法挽回的健康損傷。「該丟的就丟，身體才是最該省下來的本錢。（」

男子疑因吃下結塊花生粉導致肝腎重創，洪永祥醫師提醒粉末類食品風險高。（圖／翻攝自臉書，洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法）

