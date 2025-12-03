運將貼公告「暫停趕一下」服務 慘烈戰績曝光網笑翻

許多人趕時間在搭計程車時，常會要求司機開快一點，但這樣做會增加開車的風險。就有一名司機貼出公告，指出本車已停止「幫我趕一下」服務，還列出慘烈戰績，引發網友熱議。

司機在椅背貼出公告，指出本車已停止「幫我趕一下」服務。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

臉書粉專「爆料公社」分享一張照片，可見計程車司機在椅背貼出公告，表示「本車已停止（幫我趕一下）服務，本車共執行（幫我趕一下）超過200趟，戰績如下：被機車擊落8次、收到罰單5次、醫院掛號3次（太刺激心臟受不了）收到小費0次」。

照片曝光後，立刻引起網友討論，「總歸是pay的問題」、「意思是要趕加小費」、「現在只要趕車，基本上下車後都會被封鎖或領一星的！」、「錢到位就沒有什麼不能的問題了」。

另有計程車司機留言，「本人也是計程車司機，去年除夕夜有客人一上車跟我說，司機先生家裡的人在王子飯店等我過去圍爐幫我趕一下拜託你，我想說幫忙開快一點，過兩天我被申訴危險駕駛開太快。到底，也沒給小費」。

