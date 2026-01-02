運將趁妻懷孕到KTV撿屍逞獸慾！她喝「斷片」慘遭侵犯…完事被丟包廁所

記者陳弘逸／基隆報導

基隆已婚運將去唱KTV，在電梯口撞見喝爛醉的女子，兩人素不相識，竟假意攙扶卻把人拖到廁所內，趁機性交得逞。（示意圖／PIXABAY）

基隆已婚吳姓男子去年去唱KTV，在電梯口撞見喝爛醉的女子小花（化名），兩人素不相識，竟假意攙扶卻把人拖到廁所內，趁機性交得逞。事後小花遭侵犯完，丟包在廁所內，醒來才報警求助；事後吳男落網挨告，他否認犯行，有意和解，但未獲原諒。法官認為，吳男未克制性慾，對酒醉幾乎「斷片」小花逞獸慾，犯後態度不佳，審理後，將他依乘機性交罪，判5年6個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，吳男2024年4月1日清晨，在KTV電梯口，看到另名素不相識女子小花（化名）喝爛醉，不勝酒力、駐足於電梯口，男方見狀竟假意攙扶對方，並拖到廁所內，趁機性交得逞。

小花醒來，發現獨自在KTV廁所內，驚覺身體被觸摸、侵犯，但卻不記得明確時間、兇嫌；走出廁所後，向友人求助並報警。

警方循線找到吳男，但他矢口否認有何乘機性交犯行，辯稱，當時是女方主動，並沒有乘酒醉性交。

不過，勘驗監視器畫面及相關證據，發現吳男攙扶過程中就藉機吃豆腐，可證動機並不單純。此外，小花記憶模糊，堪稱「斷片」即可能已無意識，且無法正常對談，因此，並不可能答應對方並合意性交，因此，法官未採信，嫌犯說詞。

審理時，吳男自陳大學畢業、擔任司機、家境勉持、已婚、配偶懷孕中、須扶養父母及岳父母，有意和解，但最終仍無法取得小花諒解。

法官認為，小花只是喝醉，並無做錯任何事，吳男卻恣意對酒醉的人逞獸慾，且犯後態度不佳，審理後，將他依乘機性交罪，處5年6個月有期徒刑，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

