運將載客「秒認出李多慧」嗨翻狂炫耀 她下車「1舉動」暖爆！

娛樂中心／江姿儀報導



中華職棒啦啦隊「韓援始祖」李多慧已來台發展快3年，甜美笑顏、活潑個性圈粉無數，超高人氣無人能及。雖然進入休賽季，但她仍常曬美照、熱舞片，與粉絲分享日常生活。近日她在個人社群PO片，分享台中搭車奇遇，計程車運將當下激動跟女兒「炫耀」，李多慧更全程用中文親切打招呼、暖心喊加油，下車後「超暖舉動」獲網讚。





李多慧搭車「運將秒認出」嗨翻向女兒炫耀 她「超暖舉動」流出萬網讚翻！

李多慧台中搭計程車，秒被司機認出，司機激動向女兒炫耀，興奮嗨喊「我載到李多慧啦！」。（圖／翻攝自IG ＠82dahyeda）

廣告 廣告

韓援女神李多慧日前到台中出席活動，昨（17日）經紀人在IG小帳上片，親揭她結束工作後搭乘計程車的奇遇故事「搭車遇到很可愛又親切的司機大哥」。影片中，計程車司機見自己幸運載到李多慧，立刻撥通電話跟女兒分享喜悅，激動嗨喊「我載到李多慧啦！」，甚至興奮到「好緊張喔～我都流汗了！」。女兒接到電話，起初不相信，司機不斷喊「真的啦！」，還打開視訊證明，讓女兒跟偶像隔空互動。李多慧不僅親切打招呼，擺出超萌POSE，更一起手比愛心。

李多慧搭車「運將秒認出」嗨翻向女兒炫耀 她「超暖舉動」流出萬網讚翻！

李多慧親切跟司機女兒視訊互動，不僅親切打招呼，擺出超萌POSE、手比愛心，更暖心鼓勵「上班加油！」。（圖／翻攝自IG ＠82dahyeda）

隨後司機又打給另一個女兒報喜，李多慧得知對方還在工作，暖心鼓勵「上班加油！」。司機向家人瘋狂炫耀之外，還對著本人直喊「好漂亮喔！」。抵達目的地後，李多慧也大方邀請司機合影留念，司機下車激動興奮跳躍到路邊與女神同框，更敬業到後車廂拿行李。此時，李多慧悄悄從包包拿出小費遞上，原本司機當場婉拒，但她貼心道「跟女兒們一起吃甜點！」，還可愛比手畫腳解釋，善良有禮不讓對方有負擔，溫暖感人的舉動立刻打動司機。雙方互相感謝道別，司機關後車廂時，還忍不住高喊「好漂亮喔！」，李多慧再親切上前握手。事後，李多慧坦言「我超喜歡台中」，表示「我們常常見吧！」。

李多慧搭車「運將秒認出」嗨翻向女兒炫耀 她「超暖舉動」流出萬網讚翻！

李多慧揪司機合照，還大方給出小費，貼心解釋「跟女兒們一起吃甜點！」。（圖／翻攝自IG ＠82dahyeda）

影片曝光，不到一天，將近15萬人朝聖按讚，網友羨慕留言「超大方2000元小費，多慧真的好善良」、「小費是2張1000嗎，好大腿！」、「好幸運多慧好有禮貌」、「人美心善的多慧」、「羨慕那司機，如果我載到多慧我也會這麼開心」、「多慧超棒！活該被喜歡」、「多慧真的是大方有愛的人～完全心臟暴擊！」、「我也要去開計程車了」、「司機可能晚上都睡不著了」、「司機大哥，興奮之餘還是要注意交通安全啊！」。李多慧親自留言「真的好可愛的一家人……看了我整個人都變得好幸福」，還釣出司機女兒回覆「謝謝多慧願意跟我們視訊，謝謝你！我爸爸很喜歡你，我們全家都很愛看你跳舞」。

李多慧搭車「運將秒認出」嗨翻向女兒炫耀 她「超暖舉動」流出萬網讚翻！

李多慧搭車遇上熱情台灣粉絲，甜蜜告白台中。（圖／翻攝自IG ＠82dahyeda）













原文出處：李多慧搭車「運將秒認出」嗨翻向女兒炫耀 她「超暖舉動」流出萬網讚翻！

更多民視新聞報導

75歲郭台銘「頭髮全白」摟妻放閃 「白頭原因」曝光！

舒華突曬素顏自拍！網挖「1細節」瘋猜：要solo了嗎？

網徵「阿信帥照」釣出本尊 他曬1圖親開「地獄列車」！

