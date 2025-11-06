EBC東森新聞

運將長按10秒喇叭！點燃特斯拉怒火攔車嗆聲

多元計程車被前方特斯拉駕駛要求下車理論。（圖／東森新聞）
新北淡水中正路一輛特斯拉疑似不滿被後方多元計程車，按了長達10秒的喇叭，駕駛和副駕駛下車理論，敲窗叫罵，嚇得車上乘客趕緊離開。運將報警，後續將提告，不過警方也說，像他這樣按喇叭已經違規。

特斯拉駕駛氣沖沖，副駕也探出一顆頭，他們表情都很兇。

特斯拉駕駛、副駕駛vs.多元計程車運將：「這邊那個......逼XX，啊，（叫警察，不要這樣子），逼XX，紅燈不能走逼XX。」

跟後方多元計程車吵，吵到激動凍未條，車旁一下敲窗一下嗆聲，嚇得車上乘客，拍謝先走了。

多元計程車運將vs.車上乘客：「我們可以下車了，（沒關係我們下車好了），對啊，『等一下你先不要下車』，不要這樣子，（我們兩個...），不好意思欸，你們要從右側下車，我等一下把門關起來。」

這下變成雙方拿手電筒互照，隔著車窗繼續互嗆。

多元計程車運將：「肇事逃逸不准走，我都錄影了，我都錄影了不准走。」

事發在1號晚上9點多，雙方吵這麼兇，是幾分鐘前這幾聲喇叭聲。

地點在新北市淡水中正路上，依照標誌只能右轉，特斯拉疑似路況不熟，綠燈了沒走，爆發行車糾紛，最後女伴們，上前勸阻，特斯拉駕駛乘客，才上車離開。

多元計程車運將：「肇事逃逸肇事逃逸。」

警方到場，特斯拉已經離場，衝突造成多元計程車，後照鏡被凹折，運將表示後續將提告，只是警方也提醒，這樣按喇叭，應該以單響為原則，不得連續鳴按3次，每次不得超過半秒，運將也嚇到，載客趕路按喇叭，被當戰鬥邀請卡。

