運將 疏忽3分鐘 痛失3萬元 南海鷹眼3小時破案

圖說：發言人臺北市中正第二分局南海路派出所長張惟智。(民眾日報方笙楠攝)

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前中正第二分局南海路派出所接獲一物流司機報案，稱其於凌晨，在本轄連鎖超商送貨完畢後，發現隨身物品側背包不翼而飛且遍尋不著，因側背包中有其多張證件及金融卡，心急如焚，立即撥打110向警方報案。

員警接獲報案後，分局立即啟動「鷹眼小組」，於夜色茫茫中調閱送貨點及周邊監視器追查，鎖定一名男子，其於靠近物流司機駕駛之車輛並左顧右盼後，旋即上車竊取側背包，過程中物流司機均未發覺。

經追查發現嫌犯得手後，食髓知味，隨即至多家超商盜刷被害人金融卡，購買手機、洋酒、香菸、衣物等物，總價值約新臺幣3萬餘元，警方上午追躡嫌犯蹤跡逐一查訪附近旅館，當場查獲黃姓犯嫌，並起獲相關證物，全案以違反竊盜、偽造文書等罪，移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。嫌犯深夜時分利用月色，於超商外埋伏物色未上鎖之送貨運將下手，已得手多起，將持續擴大偵辦。

中正第二分局呼籲，年關將近，運將奔波勞苦，下車務必隨手上鎖，勿讓宵小有機可乘。另再度提醒，意圖為自己或第三人不法之所有，竊取他人財物者，將觸犯刑法竊盜罪嫌，最高可處五年有期徒刑，必身陷囹圄過新年。