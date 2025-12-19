運將「縱火燒車」高速衝撞車行 全身傷燙傷搶救7天不治

運將開著「縱火車」高速衝進車行。（圖／東森新聞）





高雄市一名69歲計程車司機，因不滿肇事紀錄過多遭保險公司拒保，認為車牌遭車行收回害他「家破人亡」，在車內縱火後駕車衝進車行。車行老闆、員工和3名年幼孫子驚逃，縱火衝撞的運將則是全身多處燒燙傷，搶救7天仍於今（19日）傷重不治。

事發於本月13日上午，運將駕駛起火的計程車高速衝進車行內部，當時車行老闆的兒子與員工正準備外出，驚見車輛衝入後分頭閃避。車內隨即冒出火光與濃煙。一旁沙發上還坐著老闆的3名年幼孫子，場面一度危急。

廣告 廣告

車行老闆兒子為了保護孩子與員工，立刻拿起滅火器破窗滅火，過程中雙手遭割傷，留下多處傷痕，所幸火勢最終被控制，未引發爆炸。老闆兒子事後回憶，車輛鑰匙當時拔不下來，運將就坐在駕駛座上，堅決不下車。

警方調查，69歲賴姓運將過去肇事紀錄過多，遭保險公司拒保，依法無法繼續上路營業，車行因此要求收回車牌。運將認為生計被斷，與車行發生爭執，最終採取激烈手段報復，全身多處燒傷進加護病房搶救，最終仍宣告不治。

對於運將行為，車行老闆在事發時曾無奈表示：「講難聽點，你拒保是保險公司的問題，你不找保險公司，你找我意義在哪裡？我沒有這麼大權力去影響保險公司，替你承擔保險。」

更多東森新聞報導

女清潔員「幾乎全碎」 殯葬業者表揭15小時修復的過程

女清潔員招魂連擲10筊未果 妹諾照顧父母才允筊

炸雞女闆娘爬山爬到人夫床上！ 旅館「鬥陣」70次

