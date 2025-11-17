運彩公會捐助向上國中體育項目200萬 冠軍棒球隊獎金25萬

台灣運彩公會理事長何昱奇兌現「全民普發現金一萬元」愛心承諾，捐贈臺中市立向上國中三年總額新台幣200萬元，今給出第一年的一百萬元捐款。





2025年11月17日，今天是政府普發一萬元、ATM領現第一天，現金拿在手上你會做什麼呢？台灣運彩公會理事長何昱奇兌現「全民普發現金一萬元」愛心承諾，響應立法委員羅廷瑋「以運動回饋教育」的倡議，號召全台運彩公會會員與運彩經銷商，共同響應捐贈臺中市立向上國中三年總額新台幣200萬元（第一年100萬元、第二及第三年各50萬元），並舉行「贊助合作簽署儀式」。由何昱奇理事長與黃智暘校長共同簽署，見證運動產業回饋教育的典範時刻。

今年九月時，針對法師釋昭慧發起拒領普發一萬元捐國庫，運彩公會理事長何昱奇曾公開質疑「能否拒絕接受供養與善款？」。何昱奇強調沒有否定信徒供養的普世價值，但宗教領袖不應暗示「拿這筆錢不安心、甚至是恥辱」，對民眾道德綁架。何昱奇當時鄭重承諾：普發開始後他會帶頭號召將這筆錢捐給教育、運動團體或是慈善機構、佛教團體。今天是ATM領款第一天，何理事長兌現承諾，不僅帶頭捐，更聯合運彩公會會員大手筆捐200萬！

黃智暘校長特別感謝：「何理事長與運彩公會的善舉，讓全校師生深受感動。這份支持對校隊士氣有極大激勵。」

接受捐贈的向上國中，其體育班專項包括：棒球、排球、軟式網球、籃球及飛鏢等多項運動，表現均十分亮眼。尤其令人驚喜的是捐贈儀式進行到一半時傳來捷報：向上國中棒球隊拿下國中棒球運動聯賽軟式組冠軍，創下歷年來最佳成績，何昱奇理事長立即當場宣布：加碼25萬獎金給第一名棒球隊！

黃智暘校長也特別感謝指出：「何理事長與運彩公會的善舉，讓全校師生深受感動。這份支持不僅提升訓練資源，也讓學生看見努力與被肯定的價值，對校隊士氣有極大激勵。」

此次贊助案由向上國中家長會副會長林育輝與立法委員羅廷瑋，共同關心學校體育設施改善事宜。羅委員向來支持體育發展，特別主動聯繫運彩公會理事長何昱奇實地場勘，促成此次公會與校方攜手合作，共同推動基層運動發展，展現政府與民間攜手扶植體育教育的具體成果。羅廷瑋立委邀請企業捐贈向上國中三年200萬案。

值得一提的是，何昱奇理事長亦為向上國中傑出校友，此次回到母校進行捐贈與簽署儀式，更別具意義。何理事長表示：「向上國中是我啟蒙的重要起點，能夠以運動產業的一份力量回饋母校，是一種榮耀與感恩。」

向上國中回贈球衣。

何理事長進一步指出：「運動彩券每年替國家創造超過70億元運動發展基金盈餘，但我們更希望身為產業經銷體系的一員，能主動回饋社會，協助學校與基層選手成長。這筆三年期贊助不只是金額的支持，更是理念的延伸，希望讓更多孩子感受到社會力量的溫度。」

多年來，何昱奇理事長持續投入體育公益，先後贊助中山國中棒球隊出國旅費與世界冠軍獎勵金60萬元，長期支持臺中市陽光棒球夏令營、東山高中自行車活動，以及南屯國小、大鵬國小與大勇國小羽球練習球補助。另協助大墩國中籃球、黎明國中與黎明國小足球及球鞋經費，並贊助海山高中排球隊出國旅費等。理事長個人每年更以運彩盈餘貢獻超過一億元於運動發展基金，實踐「取之社會、用之社會」的信念。

