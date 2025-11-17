運彩公會聯手 羅廷瑋回饋教育做公益

運彩公會「以運動回饋教育」的倡議，大筆捐200萬給向上國中。

政府普發一萬元、ATM領現第一天，台灣運彩公會理事長何昱奇兌現「全民普發現金一萬元」愛心承諾，響應立法委員羅廷瑋「以運動回饋教育」的倡議，號召全台運彩公會會員與運彩經銷商，共同響應捐贈臺中市立向上國中三年總額新台幣200萬元，何昱奇說（第一年100萬元、第二及第三年各50萬元），並舉行「贊助合作簽署儀式」。由何昱奇理事長與黃智暘校長共同簽署，見證運動產業回饋教育的典範時刻。

向上國中體育班包括棒球、排球、軟式網球、籃球及飛鏢等多項運動，表現亮眼。棒球隊今天也勇奪國中棒球運動聯賽軟式組冠軍，是歷年來成績最好的一次。何昱奇除聯合運彩公會會員捐200萬給向上國中外，並立即加碼再捐二十五萬獎金給向上國中棒球隊。

向上國中校長黃智暘表示，這份捐款支持不僅提升訓練資源，也讓學生看見努力與被肯定的價值，對校隊士氣有極大激勵。

此次捐款由向上國中家長會榮譽會中林育輝與立委羅廷瑋促成，聯繫何昱奇到校場勘，最後捐贈向上國中三年200萬。何昱奇也是向上國中校友，他說，向上國中是他啟蒙的重要起點，能以運動產業的一分力量回饋母校，是一種榮耀與感恩。

何昱奇強調，「運動彩券每年替國家創造超過70億元運動發展基金盈餘，但我們更希望身為產業經銷體系的一員，能主動回饋社會，協助學校與基層選手成長。這筆三年期贊助不只是金額的支持，更是理念的延伸，希望讓更多孩子感受到社會力量的溫度。」

何昱奇說，未來將推動「一縣市一學校」長期贊助計畫，讓運彩產業成為臺灣體育發展的堅實後盾。