運彩年銷710億創新 高何昱奇夫婦獲三項表揚

▲台灣運彩去年銷售710億創新高，理事長何昱奇與石幸真夫婦貢獻逾1.5億運發基金，今天獲3項表揚。（圖／運彩公會提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣運動彩券2025年繳出傲人成績單，年銷售總額首度衝破700億大關，以710億元創歷史新高，較前年強勁成長10.4%。運彩公會理事長何昱奇表示，這份亮眼成績是全台2,700家經銷商齊心協力共同達成，實質挹注國家運動發展基金近77億元，讓整個運動產業及更多的運動選手，可以受到政府更完善照顧。

何昱奇說，展望未來，2026年將迎來體育迷心中的「3、6、9」國際大年，包含3月世界棒球經典賽、6月世界盃足球賽及9月名古屋亞運，「神級賽季」預計將推動銷售再攀高峰。

廣告 廣告

▲何昱奇說，展望未來，2026年將迎來體育迷心中的「3、6、9」神級賽事，預計將推動銷售再攀高峰。（圖／運彩公會提供）

台灣運彩今（21）日舉辦的「2025績優經銷商表揚大會」，運動部黃啟煌次長親臨頒獎，感謝發行團隊及經銷商一年來的努力，讓國家運動發展基金獲得豐沛挹注。

值得一提的是，運彩公會理事長所經營的何大智運動彩券行，獲得網路「全國績優經銷商第二名」，與夫人石幸真擔任店長的「富甲運動彩券行」，雙雙入選績優經銷商，夫婦兩人聯袂上台接受表揚，成為會場焦點。

▲理事長夫人石幸真擔任店長的「富甲運動彩券行」，入選績優經銷商，今天獲得公開表揚。（圖／運彩公會提供）

何昱奇致詞說，多年來，夫妻倆每年為運動部貢獻約新台幣1.5億元運發基金，期盼這份力量能實際回饋基層體育，幫助更多努力不懈的優秀運動選手。這三個獎項代表的不只是榮耀，更承載著多年來對運彩事業的投入與責任。

他表示，這份榮耀從來都不是一個人的成就，在公的層面上，他誠摯感謝台灣運彩公司長期以來提供的平台與各項協助，讓經銷商能在合法、健全的制度下發揮所長，也有機會透過運彩機制回饋社會。

在私的層面上，他特別感謝太太石幸真，她白天擔任富甲運動彩券行店長，肩負第一線經營重任，而在運彩經營工時長、節奏快的情況下，她仍一肩扛起照顧孩子、打理家庭的責任，在背後默默承擔了許多不為人知的辛勞，給了最大的體諒與支持。這份榮耀，何昱奇表示，第一時間最想與太太分享。

▲台灣運彩今（21）日舉辦的「2025績優經銷商表揚大會」，運動部黃啟煌次長親臨頒獎，感謝發行團隊及經銷商一年來的努力。（圖／運彩公會提供）

何昱奇表示，運彩去年能在無重大國際賽事加持下穩定成長，歸功於網球銷售首度破百億，正式躍升為棒、籃、足之外的「運彩四哥」。此外，全年提供超過5,000場場中投注，場次大幅提升近三成，涵蓋美職棒、美職籃及亞洲各類賽事，精準滿足消費者需求。

值得一提的是，何昱奇去年還籌辦了以體育新聞為主軸的媒體平台——SPN《體壇脈動新聞網》，希望藉由報導，讓基層選手在發光發亮前，就能獲得社會的關注與資源挹注。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

一舉拿下台中十大伴手禮唯一雙首獎 梨子集團辦感恩回饋

攜手公益圓夢 中友藝術季雙重大秀2/28連假重磅登場

惠中寺贈臘八粥倡「和諧共生」 盧秀燕盼來年更好