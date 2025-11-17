運彩捐200萬助基層體育 向上國中棒球隊迎來新訓練環境

在立法委員羅廷瑋（右二）促成下，台灣運彩公會與台中市立向上國中簽署「3年贊助計畫」，由理事長何昱奇（右三）與校長黃智暘（右四）共同簽署合作文件。（林弘笙攝）

17日是政府普發1萬元，ATM開放領取現金的首日，台灣運彩公會號召全台會員與運彩經銷商共同響應公益，宣布3年總計捐助200萬元給台中市立向上國中。下午2時舉行「贊助合作簽署儀式」，由公會理事長何昱奇與向上國中校長黃智暘正式簽署合作文件，展現運動產業支持校園體育的實際行動

黃智暘校長表示，感謝立法委員羅廷瑋協助促成「3年贊助計畫」，並感謝運彩公會的支持。此次總額200萬元的贊助將分為第1年100萬元、後2年各50萬元，主要用於改善運動場地與訓練設備，提升學生的訓練環境。活動進行期間，本校棒球隊也傳回捷報，在114學年度國中聯賽軟式組奪下全國冠軍，展現學生訓練成果與學校在體育推動上的持續投入。

廣告 廣告

立法委員羅廷瑋指出，感謝運彩公會對基層體育的支持，近年政府、學校與民間力量逐步加大對體育的支持，提供學生更完善的運動環境，也讓家長可以放心讓孩子投入體育訓練。未來將持續爭取更多資源，加強基層培訓與體育環境建置，讓更多學生有機會展現天賦。

運彩公會何昱奇理事長說，以向上國中校友身分回到母校深感榮幸，運彩成立的初衷即是促進國家體育發展，而棒球更是台灣體育長期重點項目之一；向上國中長期深耕棒球訓練，是地方體育的重要基地，此次捐助希望能強化基層運動環境。

何昱奇強調，期待此次贊助能帶動更多企業投入校園體育發展，呼籲政府在國家運動政策上更重視學校端的長期需求。未來體育班制度若調整，政府與民間應同步配合，確保學生在穩定的訓練環境中持續成長。

更多中時新聞網報導

邰智源搭檔羅時豐《兩鍋論》料理對決

細田守來台嘗鼎泰豐：別吃日本分店

血肉果汁機恆月三途前進北歐做金屬外交