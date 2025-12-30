運往Costco活龍蝦半路遭劫！ 損失上千萬美FBI調查

美國發生一批準備送往賣場的活龍蝦，在運送過程被半路劫走。（示意圖／達志影像美聯社）

美國再度發生「龍蝦劫案」，一批準備送往賣場的活龍蝦，在運送過程被半路劫走，損失估計達1250萬台幣。因為類似竊案頻傳，美國FBI已經介入調查。另外在伊利諾州，也有竊盜集團闖入商店，短短一分鐘，就把高價商品洗劫一空。

美國中西部再度發生「龍蝦劫案」，一批價值約1250萬台幣的活龍蝦在運往Costco途中突然消失。這已是一個月內發生的第二起同類案件，嚴重程度促使美國聯邦調查局（FBI）介入調查。據美國運輸仲介協會表示，此類供應鏈犯罪每年造成約9000億至1兆5000億台幣的損失。同時，伊利諾州也出現有組織的竊盜集團，專門洗劫高價商品，反映出近期歐美國家組織犯罪案件激增的趨勢。

這批龍蝦原本應該運送至中西部各地的Costco門市，但卻在憲法大道附近的貨運站被攔截，從此人間蒸發。美國運輸仲介協會的Chris Burroughs表示，這類案件通常是詐騙犯或罪犯冒充合法的貨運公司所為。警方初步懷疑嫌犯直接在貨運站將貨物載走。龍蝦之所以成為犯罪目標，主要因為其市場價格高，且作為生鮮食品沒有貨號，不易被追蹤。

根據Chris Burroughs提供的最新估計，供應鏈犯罪每年造成的損失約在300億至500億美元之間，相當於9000億至1兆5000億元新台幣。這個數字反映出供應鏈安全問題的嚴重性，也說明為何FBI會對這類案件特別關注。

除了龍蝦搶案外，伊利諾州也出現專門竊取高檔商品的有組織犯罪集團。商店監視器拍到六名竊賊從前門闖入商店，迅速洗劫貨架，在短短1分鐘內將店內商品幾乎洗劫一空。這些嫌犯行動有條不紊，顯示出專業的犯罪手法，不過案件的具體細節警方仍在調查中。

近期歐美國家的組織犯罪案件頻傳，範圍從美國加州的珠寶店到法國羅浮宮，甚至英國也發生價值600萬美元的黃金馬桶被竊案。專家們注意到，這類專門針對高價商品下手的案例在今年特別多，顯示出組織犯罪的猖獗程度正在上升，對零售業和供應鏈安全構成嚴重威脅。

