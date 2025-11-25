運毒新招! "大麻蜂蜜"自美郵寄來台 嫌犯領取被捕

中部中心／黃毓倫、黃信儒 台中報導

刑事局中打與海關聯手，查獲毒蜂蜜！海關先攔下美國寄來的台灣毒包裹，將成分送驗，確認含有大麻成分，警方再逮捕前來領貨的下游嫌犯。警方還查出從美國寄來的毒郵票，把毒品做得好像跟郵票一樣，台灣嫌犯收到毒郵票後，埋藏在公園，通知下游藥腳來取貨，避免面交，躲避查緝。

穿著橘色衣服的黃姓男子，來領美國寄來台灣的毒包裹，埋伏在一旁的員警，立刻上前，來個人贓俱獲，因為嫌犯領的這個毒包裹，打開後有兩大罐蜂蜜，警方將蜂蜜送驗後，確認裡面含有二級毒品大麻成分。

運毒新招! "大麻蜂蜜.毒郵票"自美郵寄入台 警方人贓俱獲

嫌犯領取毒包裹，被警方人贓俱獲逮個正著。









刑事局偵查第六大隊第四隊長劉永畯：「6月12日在台中地區，將前來領貨的黃姓犯嫌查緝到案，另發現黃嫌已將前次6月9日，走私來台的毒郵票，埋藏在台中住處旁的公園，經帶同黃嫌前往公園內，11處藏毒地點，共起獲11小包毒郵票54張。」

警方除了查扣毒蜂蜜，擴大追查又發現長得很像郵票的毒郵票，同樣也是從美國寄來，為了躲避查緝，嫌犯刻意製造斷點，把毒郵票埋在公園泥土裡面。





運毒新招! "大麻蜂蜜.毒郵票"自美郵寄入台 警方人贓俱獲

海關攔下毒包裹，將包裹內的蜂蜜送驗後驗出大麻成分。









刑事局偵查第六大隊第四隊長劉永畯：「黃嫌負責在台收領國際毒品包裹，並將毒品分裝後，利用住處附近公園地利之便，作為埋包藏毒地點，再將藏毒地點提供林嫌，或其他毒品買家前往拿取。」

跨國販毒集團分工細膩，有人負責製造毒蜂蜜、毒郵票，有人負責領包裹，俗稱的毒郵票，完全沒有郵票的功能，上面沒有面額，就是長得像郵票，送驗後查出，含有二級毒品成分。

刑事局偵查第六大隊第四隊長劉永畯：「新型態毒品郵票，含有麥角二乙胺LSD成分，屬於中樞神經迷幻劑，與大麻同列為第二級毒品。」

毒蜂蜜、毒郵票，都是直接口服食用的毒品，外觀看似蜂蜜、郵票，吃多可是會要你命，而且製造運輸販賣二級毒品，最重可處無期徒刑，民眾不要以身試法，成了販毒集團的幫兇！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

