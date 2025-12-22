運氣不好不是命！戒掉這4種說話習慣 運勢自然強起來

編輯/李明真撰文

很多人談運勢，第一時間想到的是星座、風水或顏色，但如果妳仔細觀察就會發現，真正天天跟妳形影不離、而且不斷影響人生走向的，其實是妳說出口的話。說話不是單純的溝通工具，它同時也是妳對世界下指令的方式。當妳長期使用某些語言習慣，妳不只在影響別人，也在反覆暗示自己「我是誰」、「我能不能」、「我必須承受什麼」。所謂改變運勢，很多時候不是外在翻盤，而是從嘴巴開始，把人生的語言系統重新調整。

當妳長期使用某些語言習慣，妳不只在影響別人，也在反覆暗示自己的情緒表現和行為舉止。圖/123RF圖庫

1.我應該......

妳可能很常對自己說：「我應該更努力」、「我這個年紀應該要成功了」、「我身為媽媽、員工、伴侶，本來就應該撐住」。聽起來好像很有責任感，但「應該」其實是一個隱形的高壓開關，它把選擇變成義務，把彈性變成自責。當妳一直用「應該」跟自己對話，妳的內在會長期處在不及格狀態，怎麼做都不夠，運勢自然很難順，因為妳一直在否定正在努力的自己。

戒掉「應該」，不是叫妳擺爛，而是把語言從審判模式，換成選擇模式。當妳把「我應該早就要會了」換成「我正在學習」，妳的身體會明顯放鬆，腦袋也更願意合作。

2.一定要......

接著是很多人不自覺會用的高壓詞。像是「一定要」、「非這樣不可」、「不能失敗」「再怎樣也要」。這類詞彙一出現，整句話的能量就會瞬間變緊。高壓詞的問題，不在於它們不合理，而在於它們會讓妳的大腦只看到風險，看不到可能性。當妳對自己或他人長期使用這種語言，生活自然變得像一場隨時會出錯的考試，運氣也就很難流動。

真正運勢好的人，說話通常留有空間。他們比較常用的是「我試試看、」「目前這樣也可以」、「我們再看看還有沒有其他方式」。這不是優柔寡斷，而是一種讓事情有彈性的語言結構。當語言有彈性，選項就會變多，而選項一多，人生看起來就比較順。

3.我不能倒

再來是「強制句」，也是很多媽媽、主管、責任型人格很容易掉進去的語言陷阱。像是「我得撐住」、「我不能倒」、「我必須把一切顧好」。這些話聽起來很堅強，但長期使用，會讓妳的大腦認定：妳沒有求助的權利，也沒有脆弱的空間。久而久之，壓力累積到一定程度。

改變強制句的方式，不是否認責任，而是幫自己留一條後路。當妳把「我一定要全部扛」改成「我會盡力，但我也可以尋求幫助」，妳不是變弱，而是讓人生多了一個安全出口。運勢常常不是因為妳不努力，而是因為妳太孤軍奮戰。

一句「我不能倒」，長期使用下來，會讓妳的大腦認定：就算熬夜趕工都要做完，妳沒有求助的權利，也沒有脆弱的空間。圖/123RF圖庫

4.我本來就不行

還有一種很隱性的說話習慣，叫做「預設失敗式語言」。例如「反正不會成功」、「我本來就不行」、「這種好事不會輪到我」。很多人會說這只是開玩笑，但當妳反覆用這種話形容自己，妳會在無意識中避開機會，因為妳已經先替自己下了結論。

增強運勢的語言，不需要過度正能量，而是保持開放性。像是「我不知道結果，但我願意嘗試」、「也許這次不一樣」、「至少我可以看看」。這類句子不會讓妳盲目樂觀，卻能讓妳站在可能性的一側。很多好事，就是從「試試看」開始的。

還有一種很隱性的負面說話習慣，叫做「預設失敗式語言」。例如「反正不會成功」，但當妳反覆用這種話形容自己，妳會在無意識中避開機會。圖/123RF圖庫

結語

說話習慣之所以影響運勢，是因為語言會形塑妳的行為，而行為會累積成結果。當妳的語言長期充滿壓迫、自責與否定，妳自然會走在一條耗能又封閉的路上；當妳開始用比較溫和、彈性、有選擇感的語言跟世界互動，妳會發現，事情並沒有突然變簡單，但阻力明顯變少了。

最後要說的是，改變說話習慣不是一夕之間的事，而是一種日常覺察。妳不需要每一句話都完美，只要在某些關鍵時刻，聽見自己又準備說出「我一定要撐住」時，停一下，換一個說法。那一點點的改變，會慢慢累積成一種不同的人生氛圍。

運勢從來不是命運偏心，而是妳是否願意用對自己比較友善的語言，陪自己走這段路。當妳的話不再天天逼迫自己，世界也比較不會一直為難妳。

