運河再見魚屍 議員質疑汙水釀禍

運河魚屍再現，議員李啟維批汙水接管率不足，水利局指應是氣溫變化造成。（李啟維提供）

記者林雪娟／台南報導

台南運河再度出現魚屍漂浮景象，議員李啟維質疑是否因颱風來襲所致。李啟維表示，每遇降雨，運河截流系統啟動就失效，汙水直接排入運河，水質惡化，魚群難逃死亡命運，呼籲市府除儘速清理打撈並徹底解決每逢下雨就出現魚屍問題。水利局研判出現死魚應是颱風低壓造成氣溫變化，溫度下降，運河水中溶氧也跟著降低所致。

李啟維說，欲解決問題，唯有務實推動汙水處理設施建設、提高接管率、完善雨汙分流系統，才能從根本改善水質。水利局回應，目前台南運河沿線家戶整體接管率約達九成，平時派員於運河巡查，即使無雨，運河也是會有一些零星死魚， 此次運河死魚並無特別多或明顯異常，魚屍也通知環保局打撈清理。

李啟維說，民眾在網路上傳運河魚屍照片，可見大批魚隻死亡，多為對溶氧量要求較高魚種。他認為颱風來襲，為免市區淹水，運河上游五個截流站水閘門須開啟，導致汙水直接流入運河，造成魚群大量死亡。目前台南市汙水接管率平均僅約三成，且城鄉落差明顯，現階段多數地區雨汙分流及截流作業，集中由健康汙水處理廠負責，若天氣晴朗，約九成以上汙水能妥善處理，運河水質也能保持清澈；一旦降雨，截流系統啟動失效，汙水直接排入運河，水質惡化，魚群便難逃死亡命運。