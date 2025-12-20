運河星鑽地區 ２基地開發招標

中西區運河星鑽開發基地空照畫面。（地政局提供）

記者翁順利∕台南報導

台南舊市區最後的蛋黃區「中國城暨運河星鑽地區」設定地上權開發作業終於籌備完成，市府地政局排定於明年一月二十三日辦理設定地上權招標第一階段（資格審查）開標作業，特地於二十日公開招標基地的配置情形，強調均屬市中心少見的方整且大面積基地，具有高度發展潛力，呼籲企業者踴躍參與投標。

地政局於本月九日公告釋出位於台南市中西區的運河星鑽的精華土地，將於一月二十三日上午十時在永華市政中心辦理「中國城暨運河星鑽地區」開發招標作業，推出星鑽段二四二五、二四二六地號兩筆市有土地，總面積約一點五公頃。

地政局長陳淑美則指出，本案位於中西區政經核心，緊鄰河樂廣場景觀軸帶與安平運河水岸，因應台商回流及新創產業需求，可提供新型優質辦公空間，區域內的河樂廣場以「孕河之心、旗艦領航」理念塑造水岸綠帶，並與中正商圈、海安商圈形成魅力複合式觀光廊帶。觀光旅遊局將新增三座碼頭，串連安平沿線景點，打造全新的運河觀光廊帶。

本次釋出二宗基地分別招標，土地使用分區均為第一種觀光休閒特定專用區，建蔽率百分之五十、容積率百分之四百八十。採設定地上權方式，存續期間五十年並得優先續約二十年。權利金底價約為周邊所有權土地市價三成，並提供四期或十五期繳納、可申請融資等彈性方案。

本案針對地上權特別規劃三項地租優惠措施，前五年地租依土地申報地價百分之一收取，第六年起按百分之三收取，其中僅百分之一隨土地申報地價調整，第三項措施為自第五年起，若當年地租較前一年增加超過百分之六，超出部分不予計收。