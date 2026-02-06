運河裁決惹怒北京 ! 中國傳全面反制巴拿馬 國企暫停合作、經貿報復待發

巴拿馬最高法院日前裁定李嘉誠旗下長江和記實業在當地兩座港口的特許經營合約「違憲無效」，不僅動搖近三十年合作基礎，也使原本規模高達 228 億美元的全球港口資產出售計畫被迫踩下煞車。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 巴拿馬最高法院日前裁定李嘉誠旗下長江和記實業在當地兩座港口的特許經營合約「違憲無效」，不僅動搖近三十年合作基礎，也使原本規模高達 228 億美元的全球港口資產出售計畫被迫踩下煞車。長和已正式提起國際仲裁，中方官方與相關機構表態同步轉趨強硬，外媒披露北京正評估多項反制措施，事件持續升溫。

根據長江和記實業 4 日公告，巴拿馬最高法院裁定，1997 年批准巴拿馬港口公司特許經營權的第 5 號法律及後續延展法案無效，涉及 Balboa 港與 Cristobal 港兩大樞紐港口。董事會對裁決表示強烈反對，已依據國際商會仲裁規則提起仲裁程序，並保留進一步採取國內與國際法律行動的權利。

廣告 廣告

巴拿馬法院判決書。 圖:翻攝自華夏時報

兩座港口位處巴拿馬運河太平洋端與大西洋端，合計承載約 40％ 運河貨櫃流量、約占全球貨櫃貿易量2％，被視為長和全球港口版圖中的戰略級資產。

受判決衝擊，長和股價自 1 月 30 日起明顯承壓，1 月 30 日與 2 月 2 日盤中跌幅一度超過 5％。市場關注焦點集中在港口資產出售案的不確定性。該交易原擬出售分布於 23 國、43 座港口、共 199 個泊位的資產組合，整體企業價值約 228 億美元，長和計畫出讓 80％ 實際權益，原估可回籠資金超過 190 億美元。

交易最早於 2025 年 3 月由長和與貝萊德財團達成原則性協議，但後續歷經多重變數，包括監管審查、財團架構調整，以及中遠海運要求提高持股與重大決策否決權等條件，使談判多次延宕。2025 年 7 月底，145 天獨家磋商期屆滿後仍未完成正式簽約。

巴拿馬政府早前已兩度就續約合法性提出訴訟，總統並曾公開表示，若法院判定合約無效，政府將直接收回港口管理權。此次判決正式出爐後，交易核心資產法律地位動搖，整體估值模型面臨重算。

貨櫃堆放在巴拿馬港口公司。 圖:翻攝自華夏時報

投資界人士指出，巴拿馬兩港雖僅占長和港口業務獲利約 5％，但戰略位置關鍵，是整包資產出售案的定價錨點，一旦剝離或失效，將牽動整體交易條件與價格結構。

財報數據顯示，長和 2025 年中期營收年增 1.96％，但歸母淨利降至 8.52 億港元，年減超過九成。港口業務上半年資本支出達 11.19 億港元，占總資本開支 13％。市場解讀，出售港口屬於降低重資產比重、轉向零售數位化、電訊加值服務與新科技領域的策略性調整，並可望將淨負債率由 23.6％ 降至 18％ 以下，每年減少約 12 億港元利息支出。

另一方面，事件也快速升高為地緣與經貿層級角力。《彭博社》引述消息人士報導，中方已要求部分國有企業暫停與巴拿馬新項目談判，並評估在貿易與航運領域採取進一步措施，可能影響數十億美元潛在投資。現有中資項目包括約 14 億美元的巴拿馬運河第四橋工程、郵輪碼頭與地鐵建設標段。

消息人士並稱，中方正研究要求航運企業在成本可控前提下調整轉運路線，同時加強對巴拿馬進口商品檢查，涵蓋香蕉、咖啡等農產品。

中國外交部表示，中方在港口問題上的立場明確，將堅決維護中國企業合法權益。國務院港澳事務辦公室則發表評論，批評裁決嚴重損害香港企業權益，措辭被外媒形容為明顯升級。

聯合國數據顯示，中國自 2019 年起已超越美國，成為巴拿馬最大貿易夥伴。分析認為，北京手中仍握有投資與貿易槓桿，但是否全面啟動反制，仍取決於後續仲裁與外交互動進展。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 除了軍區 連人大都不聽習號令? 北京急開會 傳趙樂際出手保下張又俠

川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……