運用智慧科技 彰榮處遠距守護獨居長輩安全

邱文俊處長結合訪視時機，除了關懷平時生活起居，並實際關心長輩家中遠距居家照顧系統運用現況。（記者方一成攝）

彰化縣榮民服務處邱文俊處長結合訪視時機，偕同責任區輔導員及社區服務組長，前往偏遠獨居榮民（眷）長輩家中，除了關懷平時生活起居，並實際關心長輩家中遠距居家照顧系統運用現況，並實地測試設備運作情形，展現對長輩安全的高度重視與即時確認透過智慧照護科技，讓獨居長者在家也享有全天候守護，實現「零距離關懷」的服務目標。

邱文俊處長日昨表示，榮服處服務同仁在平時訪視長輩時，除關心生活近況，也會主動協助測試系統功能，確保遠距系統正常運作。這項服務是落實輔導會嚴德發主任委員推動「榮民在哪裡，服務到哪裡」理念的重要實踐。

彰榮處邱文俊表示，現今高齡化社會中，科技已成為關懷長輩的重要夥伴與工具，透過遠距居家照顧系統，能大幅降低家中意外發生時的風險，更讓長輩獨居也能「安心居家、即時求援」。期許這份零距離的守護，讓溫暖在每一個居家角落延伸，也讓每位獨居長輩都能在科技與關懷的交織下，安心地微笑生活。