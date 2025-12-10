運用AI演算 搶占水資源商機

世紀民生正式跨足「治水」領域，掌握AI與半導體產業「生產命脈」。世紀民生董事長張祐銘（左）與萬年清董事長何家慶。 （世紀民生提供）

人工智慧和資料中心規模化的水足跡將在二０二八年突破一千億公升，缺水將取代缺電，成為算力發展最大瓶頸，看準此一結構性趨勢，上曜集團旗下核心科技平台世紀民生科技與斐成開發，公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清已發行普通股股份，搶占千億升水資源商機；此舉宣告世紀民生正式跨足治水領域，掌握ＡＩ與半導體產業生產命脈。

世紀民生將導入ＡＩ演算法至萬年清汙水處理系統，針對特用化學及半導體精密製造業進行「預測性水處理」，可精準調控，預判廢水濃度波動，自動調整藥劑，降低百分之十五至二十化學品消耗，完成產業數位履歷，協助供應鏈客戶輕鬆通過國際大廠的綠色稽核。

這項公開收購案，象徵上曜集團積極透過併購，深化環保工程與半導體供應鏈布局，強化未來成長基礎。作為工業廢水及有機廢氣處理的專業廠商，萬年清近年受惠於半導體先進封裝產能擴張，已取得多張重要訂單，未來除延續半導體需求，更看好台灣廢水處理升級與廚餘能源化市場成長潛力，且除台灣，並於越南、印度設立分公司，擴大國際競爭力。

世紀民生指出，隨ＡＩ進入軍備競賽，水資源風險已從民生議題升格為「產業生死線」，運用自身ＡＩ演算優勢，結合萬年清的流體化床技術，轉型為高科技業急需的「智慧治水方案商」。併購完成後，集團將成為具競爭力的綠色科技供應鏈整合者，萬年清的技術將全面導入集團內開發的智慧建案及世紀民生的保健品智慧工廠，透過ＡＩ運算（世紀）＋場域建設（斐成）＋水資源治理（萬年清）三方整合，集團將具備輸出「ＡＩ綠色園區統包方案」能力，搶攻台商回流及東南亞設廠的龐大商機。