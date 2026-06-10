運用AI辨識詐騙樣態 民團籲建立高風險資料庫

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打詐指揮中心8日召開「反詐騙宣導合作交流會議」。翻攝畫面





詐騙手法不斷翻新，政府打詐政策也將納入更多民間第一線經驗。行政院打詐指揮中心8日召開「反詐騙宣導合作交流會議」，邀請台灣民間反詐騙協會及反詐騙聯盟協會參與，針對詐騙犯罪趨勢、防詐宣導、網路平臺管理及公私協力等議題交流，相關建言將作為「打詐綱領3.0」研修參考。

民團建議建高風險詐騙資料庫 導入AI辨識

台灣民間反詐騙協會理事長許良源也分享第一線宣導經驗，建議政府建立高風險詐騙素材資料庫，並運用人工智慧技術，強化詐騙樣態辨識與防制機制，針對高風險族群加強警示與宣導。

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與會代表也針對社群平臺廣告管理、網路平臺責任及法制精進提出意見，包括強化平臺共同責任架構、增列平臺防詐績效指標、建立中文申訴機制等，希望降低民眾在網路平臺上接觸詐騙廣告或假冒帳號的風險。

小型商家遭冒名猖獗 行政院研議通報機制

針對近期企業及小型商家遭冒名詐騙情形日益猖獗，行政院表示，將邀集相關部會研議建立小型商家通報機制，協助業者在遭冒名時能即時通報及處理，降低企業商譽受損與消費者受騙風險。

行政院打詐指揮中心指出，未來將持續整合政府機關、民間團體、企業及社群平臺資源，透過多元宣導、案例教育與策略協作，提升民眾識詐能力，擴大社會防詐韌性。

馬士元：打詐重點在傾聽與協作

行政院打詐指揮中心指揮官馬士元表示，本次會議重點在於「傾聽」與「協作」，政府能深入了解民間團體的訴求與實際困難，是非常寶貴的機會。

馬士元指出，面對企業與小型商家遭冒名詐騙、網路平臺治理及跨境詐騙等挑戰，需要建立政府、平臺業者、企業與民間團體共同參與的責任架構。詐騙手法日新月異，單靠政府力量難以全面涵蓋，唯有與民間協會緊密合作，才能更有效織密防詐網。

行政院打詐指揮中心強調，民間團體是推動全民防詐的重要夥伴，未來將持續廣納各界建言，將重要意見納入打詐綱領3.0研修參考，共同精進防詐政策與執行作為。

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