運發局精選2026三大類品牌賽事 馬拉松打頭陣揪市民運動一整年

運發局舉行二０二六高雄運動品牌賽事大賞記者會，號召市民投入規律運動。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市政府運動發展局推出「二０二六高雄運動品牌賽事大賞」，並以「揪愛運動」為主題，號召全民一起「Join」運動，明年將正式邁入第七屆，精選出「經典賽事」、「年度明星賽事」及「潛力新秀賽事」等十六項活動；局長侯尊堯表示，自己也運用穿戴裝置和運動APP，養成規律跑步習慣，為接下來一月十、十一日打頭陣登場的高雄富邦馬拉松做準備，賽道路線連結橋頭、岡山、彌陀、梓官等區域風貌，規劃十七個特色補給站，讓跑者征服賽道的同時也能品味高雄在地美食。

廣告 廣告

侯尊堯並預告明年度將開設一一五班運動課程，希望帶動全民投入運動，提升規律運動人口。本屆品牌賽事首發為明年一月十日登場的高雄富邦馬拉松，賽道首度向北延伸，連結橋頭、梓官、岡山與彌陀等區域，串聯公園綠地與漁港風光，展現高雄多元城市樣貌，並規劃17個特色補給站，新增橋頭肉包、岡山羊肉及藍帶可頌等在地美食，讓跑者征服賽道的同時也能品味高雄特色。

在賽事類別規劃上，「經典賽事」以高水準的標竿型賽事為主，包括高雄富邦馬拉松、高雄國際自由車環台公路大賽」、高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽、高雄和家盃全國排球錦標賽、港都盃全國田徑錦標賽、高雄霹靂舞國際大賽等指標性賽事。

「年度明星賽事」則涵蓋競技水準與觀賞性兼具的高雄羽球大師賽、高雄創意造筏大賽、高雄市身心障礙國民運動會、福爾摩沙國際七人制足球錦標賽等。

「潛力新秀賽事」則鼓勵具創意及特色型賽事，包括小小英雄運動會、城市定向越野、全民接力賽暨高雄5K Run、高雄亞洲同志運動會、銀髮族運動會及高爾夫CTBC TECH全國青少年積分巡迴賽等，期盼引領民眾參與運動、享受運動樂趣。