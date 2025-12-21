運發局耍廢貓IP健跑

高市運動發展局於昨（廿一）日舉辦「二○二五年大樹區健跑暨運動體驗活動」，在高雄市大樹區舊鐵橋溼地生態公園熱鬧舉行，吸引超過二千名民眾共襄盛舉；立法委員賴瑞隆、高雄市議員黃飛鳳本人出席及市議員吳利成、邱俊憲、張勝富、江瑞鴻服務處代表、運發局副局長謝汀嵩、大樹區長楊明融等均到場共襄盛舉。（見圖）

該活動以耍廢貓IP為主題結合周邊活動，結合健走運動與親子體驗，規劃三公里健走與五公里路跑路線，讓不同年齡層民眾依自身體力選擇參與，不以競速為目的，鼓勵民眾以輕鬆步伐完成路跑、培養運動習慣；此外，會場規劃十項親子運動體驗攤位，可以體驗不同運動樂趣。活動現場亦安排「耍廢貓」IP見面會、互動表演、有獎徵答以及結合大樹在地農特產與胖卡餐車組成的特色市集，讓參與民眾可以邊運動邊享受特色美食。

運發局副局長謝汀嵩表示，運動部目標推廣全民運動以及提升規律運動人口，將運動融入日常生活中，運發局積極在各區推廣運動，連續第二年在大樹區舊鐵橋溼地公園辦理健跑活動，延續去年報名熱潮，推出不到二週時間二千位即額滿，顯示大樹區居民及高雄民眾對於全民運動的支持。

運動發展局強調，期盼透過這次活動讓民眾在自然環境中養成規律運動的習慣，並透過親子共同參與，促進家庭互動與情感交流，讓運動成為日常生活的一部分；明年度高雄富邦馬拉松在一月十、十一日舉辦，也希望喜歡路跑的民眾一起參與，為跑者加油。