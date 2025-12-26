運科助攻平鎮高中戰力升級 投手球速150

2024年世界棒球12強冠軍、U18亞洲青棒錦標賽也相隔17年再奪冠，振奮國人棒球魂。美國大聯盟行之有年的運動科學訓練，近年在國內從職棒逐漸導入到基層三級棒球，運動科學的數據分析到體能訓練、運動傷害防護等，成為協助選手提升球速、突破瓶頸的關鍵，在基層棒球隊戰力升級扮演不可或缺角色。

平鎮高中選手接受檢測手肘關節壓力與球速狀況。圖：黃致豪提供

「預防勝於治療，棒球融入運動科學，已是趨勢」，「桃園棒球教父」張滄彬針對平鎮高中棒球隊導入運科訓練、結合聯新國際醫院的運動醫療協助，「對提升選手的體能和球速幫助非常大」。國立台灣體育大學運傳系教授黃致豪聯手聯新國際醫院副院長兼運動醫學中心主任林頌凱執行「運動醫學團隊輔助基層棒球選手計畫」過程，確定運科可以幫助選手降低受傷風險、幫助球速提升。

平鎮高中選手接受超音波檢測手肘韌帶建康狀況。圖：黃致豪提供

平鎮高中棒球隊是國內青棒頂尖強隊，聯新國際醫院運動醫學中心為協助平鎮高中捍衛青棒霸業，最近贊助該校「運動科學及醫療」經費200萬元，幫助選手降低傷害，為桃園基層棒球發展助一臂之力。黃致豪、林頌凱更針對平鎮高中棒球選手執行運科及運醫計畫，統計今年2至9月與去年同期比較，投手介入運科及醫療，肩關節不適就診次數，從去年 21次降至今年5次，下降76%；肘關節不適就診次數，從去年16次降至今年9次，下降44%，效果驚人。

2024亞青杯中華隊投手教練、平鎮高中棒球隊投手教練羅健銘直言，運科就是利用儀器觀察選手，得出的球質，包括速度、球的跑位、轉速，「在訓練中幫助投手改變不足之處」，自導入運科介入訓練，投手投球的穩定性變好、受傷率降低，球隊也不需過於擔心選手受傷而影響訓練進度。

黃致豪以自己之前看到青少年選手練球之後很少做恢復伸展，再反觀大聯盟選手練完球的伸展時間最少1小時，他認為，「運科醫療對維持選手的健康非常重要」，平鎮高中是基層棒球指標學校，投手素質好、教練願意嘗試，又有聯新國際醫院長期合作，因此他與林頌凱合作，就投手運科及伸展介入前、後比較，果然發現在運科醫療介入下，選手肩關節、肘關節就診次數降低非常多，有非常明顯效果，對投手幫助很大，一定要多加推廣。

林頌凱表示，平鎮高中棒球隊一直是台灣青棒強隊，以往很多選手耗損率、傷害率較高，直到2年多前導入運科醫療，幫助平鎮棒隊選手在受傷之前，先了解受傷危險因子進行預防，而非受傷之後補破網，

為維護選手的健康，在校方及張滄彬老師推波助瀾下，如今平鎮高中選手有問題，全都由該院運動醫學的醫師看診「醫療全部買單」。

「投手的肩、肘關節是最容易受傷的地方」，林頌凱說，該院醫師「3天在平鎮高中、2天在新明國中」，協助投手做放鬆之後的效果如何，運科醫療介入重點，一是肩肘的角度、二是投球的速度、三是受傷看診次數，看看有沒有不一樣？經半年觀察，發現肩肘關節活動角度增加30%，投球速度增加，選手傷病變少、看診比率次數至少降六成，「令人跌破眼鏡」。

張滄彬說，「預防勝於治療，棒球融入運動科學，可以幫助選手訓練降低受傷，延長選手運動生涯」。黃致豪亦說，運科及醫療介入，目的是為降低選手受傷機率，在實務訓練選手增加柔軟度，加速側連同減速側的柔軟度都一起做，結果看起來，今年這項訓練的一批批選手，除了受傷風險降低之外，球速也提升上來了。

「選手在正常一整套訓練下可避免受傷，個人訓練不會因此停滯，選手的技術、身體素質練就不會停滯，可看到成長」，羅健銘表示，如此運科訓練輔助下，該校高三的吳丞顥、蔡辰瀧、何樺3人的速度現在都接近150公里，身體素質明顯提升，球速也出來，高一新生則從建立肌力、體能開始，透過運科輔助訓練，提升身體素質明顯提升。他並感謝聯新醫院協助選手訓練後恢復及醫療資源、黃致豪教授幫助引進高速攝影機，讓球隊透過儀器看到投手的動作。

桃園市府體育局長許彥輝認為，「運科介入運動是有必要，目前變成主流」，各種運動都逐漸採取科學訓練輔助已是必然趨勢，運動科學不單只是看修改選手的動作，還包括心理輔導、後續物理治療及損傷修復程度，都要從運科角色去看，桃園持續在推動，不單單只是棒球。

