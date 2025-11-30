運算感情！AI教授選妻精挑「星座」 條件博士、身高還要165

一名擁有國外知名大學博士學位、目前在大學教授AI（人工智慧）課程的男教授，外表斯文、談吐得體，卻在擇偶上展現極端執著，堅持只尋找特定星座的女性對象。

這名男教授客氣地走進桃園市中壢區美滿服務中心，一開口便直接表明只願意與某一特定星座的女性交往。他透露，過去精心挑選條件優秀的女性交往，但相處後總發現個性思維難以接受。特別是曾與兩個特定星座的女性交往經驗，每次都遭遇「壞事」，導致他至今聽到該星座名稱仍感到不寒而慄。因此，他將擇偶標準縮限至單一偏好星座，並要求對方須具備碩博士學歷、身高165公分以上及高挑身材等條件。

桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義指出，星座並非婚姻美滿的主要因素，真正關鍵在於人際互動與相處方式。

美滿服務中心為他安排一位在國立大學擔任助理教授的女博士，兩人學經歷相當，皆在大學任教且工作性質相似，很快便展開交往。然而僅過了兩週，當男教授得知女方星座後立即喊停這段關係，讓助理女教授感到莫名其妙。

徐乃義向這位AI教授提出疑問，身為AI專家應該明白，雖然AI能夠分析、優化並提供方向，但感情最重要的始終不是程式運算，而是真實呈現出的自我。在彰化擔任教職的吳季若老師則認為，許多老闆偏愛「摩羯座」，甚至有大老闆只聘用摩羯座員工，不少男性喜歡「雙魚座」認為好駕馭，但對「獅子座」沒轍，星座雖有爭議但也具參考價值。

心理系畢業的徐乃義坦言對星座沒有深入研究，但他強調婚姻美滿的關鍵在於讓自己能與人良好溝通、建立深度信任、相互尊重,能共同解決衝突、欣賞彼此興趣，並在遭遇困難時相互扶持，這些才是維持婚姻長久的要素。他也反問，若星座如此萬能，全球離婚率理應歸零。

