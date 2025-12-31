運算需求增 字節跳動2026擬砸4566億購輝達晶片

（中央社北京31日綜合外電報導）知情人士透露，如果美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）獲准向中國銷售H200繪圖處理器，字節跳動計劃在2026年斥資約1000億人民幣（約新台幣4566億元）購買輝達AI晶片。

「南華早報」報導，這筆預算高於2025年的約850億人民幣，且可能仍有變化，是字節跳動2026年在AI領域雄心勃勃的資本支出計畫的一部分。其中一名知情人士表示，這家市值達5000億美元的獨角獸公司，已建立一個約有1000名員工的晶片設計部門。

字節跳動內部的晶片部門已取得進展，進入一款處理器的試產階段。這款處理器的性能據稱能媲美輝達專為中國市場量身打造的H20晶片，但成本更低。字節跳動並非唯一試圖自主研發晶片的中國科技公司，以達到長期掌控供應與成本的目的。

知情人士補充說，經營社群媒體平台TikTok與抖音的字節跳動，也在投資高頻寬記憶體等記憶體技術，採取內部研發與投資相關新創公司並行的策略。

字節跳動沒有公布晶片預算或半導體發展計畫，也沒有立即回應置評請求。

隨著旗下全球熱門應用程式、成長中的雲端服務火山引擎及大型語言模型擴張，字節跳動的整體運算需求迅速攀升。

字節跳動的聊天機器人豆包，本月每日處理超過50兆個符元（token），較2024年12月的4兆符元大幅成長。火山引擎總裁譚待最近表示，火山引擎有超過100個企業客戶，迄今已使用超過1兆個符元。

知情人士指出，晶片部門還與字節跳動的前沿AI研究團隊Seed密切合作。隨著中美地緣政治緊張情勢升級，這個部門已於9月轉移至在新加坡註冊的子公司Picoheart。員工表示，一些中國大陸員工已被詢問是否有意搬遷至新加坡，可能是為了處理在國內被視為較為敏感的工作。

根據英國「金融時報」（Financial Times）本月稍早報導，字節跳動準備在2026年把AI整體投資大幅提升至1600億人民幣。

同時，路透社報導，輝達希望能在2月中旬農曆新年前，向中國出貨剛獲批准的H200晶片。報導指出，中國科技企業對這款輝達第2強大的AI晶片表達濃厚興趣，但北京當局尚未批准相關採購，時程仍須視監管決定而定。

北京當局試圖在加速研發AI與推廣採用國產晶片上取得平衡，其中包括使用寒武紀科技、華為技術有限公司旗下的昇騰、摩爾線程與沐曦集成電路的產品。（編譯：張曉雯）1141231