運算黑盒子 法律跟在後面跑

生成式AI技術不斷提升，成為各行各業運用的工具，連司法院都正研究利用AI協助法官分析卷證及法律見解，不過，包括新聞界和公務機關等都因此衍生爭議和問題。立法院法制局針對相關法制研析並參酌各國法規，建議行政部門應建立風險評估及管理機制、妥善保護個人隱私權等，並應訂定新聞媒體生成式AI使用規範指引 明確定義資料可用及禁用範圍。

法制局指出，生成式AI技術讓人類生活有了不同層次改變，公務機關導入生成式AI有助於提高績效評估與營運管理和服務品質，並能強化公共政策的決策，但也須面對個資保護、道德倫理、責任歸屬、數位包容等風險。

廣告 廣告

目前數發部及行政院訂有相關使用規範，但不可諱言，AI運算對使用者是一部深不可測的「黑盒子」。若系統開發過程中納入了個人偏見，運算結果便會隨之偏差。之前司法院擬用AI技術協助法官寫判決，但因爭議而作罷。法制局強調，AI仍應在人類的監督下使用，才不會出現不符倫理情形 。

此外，對於講求效率、即時更新的新聞媒體，已開始利用AI協作，也有AI主播及播報新聞，因此衍生隱私、著作權爭議、假訊息增加、平台不當推薦機制及強化偏見歧視等爭議。

法制局認為，生成式人工智慧應用在新聞產製過程中，可能會出現不可預測的有害內容，以及系統經過訓練後，大量出現對流量有幫助但不可信的內容，同時在人類缺乏監督的狀況下，產出不正確的內容。

報告指出，生成式內容充滿隨機性，少數版本偏離正確軌道，更可能因為對環境不適應，在未經檢驗下出現錯誤內容，因此，有必要訂出新聞媒體生成式AI使用規範指引、明確定義資料可用及禁用範圍，以防範因AI工具造成對個資的惡意使用及隱私權的侵害。

台北地檢署檢察官陳伯青認為，目前就此輔助創作是否該揭露或如何揭露，沒有法律標準，尚待各國立法，建議使用者先到原始網站比對資料後再引用，也有待法院判決或修法補強。