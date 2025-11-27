運蛋車強闖地下道卡關 車斗超限高挨罰

滿載雞蛋貨車闖限高卡地下道動彈不得。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

一名23歲管姓男子27日上午10時39分許，駕駛滿載機蛋的貨車行經岡山區岡燕路地下道時，疑未注意限高及標誌指示，致車斗受限高影響與橋墩發生擠壓卡住，所幸現場無人受傷。警方仍依道交法製單舉發，可處新臺幣900元以上、1,800元以下罰鍰。

該起事故發生後，岡山警察分局壽天派出所員警到場查處，係因23歲管姓男子駕駛載運雞蛋之小貨車沿岡燕路由西往東直行，行經岡燕地下道時，疑未注意限高及標誌指示，致車斗受限高影響與橋墩發生擠壓卡住，警方初步調查，管姓駕駛酒測值為0，並製單舉發，詳細肇事責任仍將交由交通大隊進一步分析研判。

岡山警察分局提醒用路人，行經地下道或限高路段時，務必提前留意限高標誌、車輛高度與貨物狀況，並保持警覺，以避免危險。